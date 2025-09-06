Инициатор легализации каннабиса возглавил правительство Таиланда

Новым премьер-министром Таиланда избран 58-летний Анутин Чанвиракул, который также известен, как "Король каннабиса" за инициативу поддержки легализации марихуаны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Парламент Таиланда утвердил новым главой правительства Анутина Чанвиракула. В ходе голосования он получил 311 голосов при необходимых 247 из 492 депутатов.
Чанвиракул сменил Паетонгтарн Шинаватру, отправленную в отставку после утечки телефонного разговора с камбоджийским политиком и обвинений в нарушении этических норм. Ранее Чанвиракула занимал пост министра внутренних дел в её кабинете, однако покинул должность на фоне скандала.
Политик широко известен как инициатор легализации каннабиса в 2022 году. В период пандемии COVID-19 он возглавлял Министерство здравоохранения, при котором в стране разрешили выращивание каннабиса для личных нужд, промышленное культивирование, хранение, употребление и использование в оздоровительных целях.
32-й премьер-министр Таиланда сделал своим лозунгом фразу: «Сделай сегодня, заверши вчера».
