Инициатор легализации каннабиса возглавил правительство Таиланда

Қазақ тіліне аудару

Новым премьер-министром Таиланда избран 58-летний Анутин Чанвиракул, который также известен, как "Король каннабиса" за инициативу поддержки легализации марихуаны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Анутхин Чанвиракун / Фото с сайта thairath.co.th

Парламент Таиланда утвердил новым главой правительства Анутина Чанвиракула. В ходе голосования он получил 311 голосов при необходимых 247 из 492 депутатов.

Чанвиракул сменил Паетонгтарн Шинаватру, отправленную в отставку после утечки телефонного разговора с камбоджийским политиком и обвинений в нарушении этических норм. Ранее Чанвиракула занимал пост министра внутренних дел в её кабинете, однако покинул должность на фоне скандала.

Политик широко известен как инициатор легализации каннабиса в 2022 году. В период пандемии COVID-19 он возглавлял Министерство здравоохранения, при котором в стране разрешили выращивание каннабиса для личных нужд, промышленное культивирование, хранение, употребление и использование в оздоровительных целях.

32-й премьер-министр Таиланда сделал своим лозунгом фразу: «Сделай сегодня, заверши вчера».