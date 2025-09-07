Австралийку будут судить за отравление родственников ядовитыми грибами

Қазақ тіліне аудару

Верховный суд штата Виктория в Австралии огласит приговор 50-летней Эрин Паттерсон, которую присяжные признали виновной в убийстве трёх человек и покушении на жизнь ещё одного, передает Lada.kz со ссылкой на CNN .

Фото с сайта Kokl.ua

Следствие установило, что летом 2023 года Паттерсон пригласила родственников на обед и приготовила блюдо «говядина Веллингтон», добавив в него смертельно ядовитые бледные поганки. В результате через несколько дней её бывшие свекры Дон и Гейл Паттерсон, а также сестра Гейл — Хизер Уилкинсон — скончались. Муж Хизер, пастор Иэн Уилкинсон, выжил после длительного лечения.

Прокуратура утверждала, что женщина намеренно собрала опасные грибы и пыталась скрыть улики. Защита же настаивала, что произошедшее — трагическая случайность.

Присяжные после шести дней обсуждений согласились с доводами обвинения. Судья подчеркнул, что вердикт основан исключительно на правовых аспектах дела.



