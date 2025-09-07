В Киеве дроны атаковали Кабмин и жилые районы: есть погибшие и пострадавшие

Қазақ тіліне аудару

В ночь на воскресенье, 7 сентября, обломки российского беспилотника упали на здание Кабинета министров Украины, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщил Мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews .

фото из соцсетей

По данным мэра столицы Виталия Кличко, возгорание произошло в Печерском районе в результате вероятного сбития БПЛА. Пожарные прибыли на место и локализовали огонь. Факт повреждения подтвердили "Суспільне" и Reuters.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что это первый случай, когда в результате атаки пострадало здание правительства: повреждены крыша и верхние этажи. Она подчеркнула, что «здания можно восстановить, но потерянные жизни не вернуть», цитирует ее УНИАН.

По информации украинских СМИ, в результате ночных обстрелов в Киеве погибли три человека, среди них младенец. Пострадали 17 жителей города. Дроны попали в многоэтажные дома в Святошинском и Дарницком районах, где возникли пожары и были разрушены автомобили.

Помимо Киева, в ночь на 7 сентября атакам подверглись Одесса, Запорожье, Харьков, Кременчуг и Кривой Рог. В этих городах также зафиксированы разрушения, есть раненые и погибшие.