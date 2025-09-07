18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.91
628.87
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.09.2025, 11:26

В Киеве дроны атаковали Кабмин и жилые районы: есть погибшие и пострадавшие

Новости Мира 0 532

В ночь на воскресенье, 7 сентября, обломки российского беспилотника упали на здание Кабинета министров Украины, в результате чего вспыхнул пожар. Об этом сообщил Мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews
 

фото из соцсетей
фото из соцсетей

По данным мэра столицы Виталия Кличко, возгорание произошло в Печерском районе в результате вероятного сбития БПЛА. Пожарные прибыли на место и локализовали огонь. Факт повреждения подтвердили "Суспільне" и Reuters.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что это первый случай, когда в результате атаки пострадало здание правительства: повреждены крыша и верхние этажи. Она подчеркнула, что «здания можно восстановить, но потерянные жизни не вернуть», цитирует ее УНИАН.

По информации украинских СМИ, в результате ночных обстрелов в Киеве погибли три человека, среди них младенец. Пострадали 17 жителей города. Дроны попали в многоэтажные дома в Святошинском и Дарницком районах, где возникли пожары и были разрушены автомобили.

Помимо Киева, в ночь на 7 сентября атакам подверглись Одесса, Запорожье, Харьков, Кременчуг и Кривой Рог. В этих городах также зафиксированы разрушения, есть раненые и погибшие.

3
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?