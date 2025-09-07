Новый патоген обнаружен у летучих мышей: влияние вируса на людей изучается

Қазақ тіліне аудару

Ученые выявили новый потенциально опасный вирус у летучих мышей в Австралии, сообщает The Telegraph со ссылкой на исследователей, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

Фото с сайта belpressa.ru

Новый патоген, получивший название Salt Gully, был обнаружен в образцах мочи летучих мышей, собранный ещё в 2011 году. По словам австралийского эксперта Дженнифер Барр, это свидетельствует о том, что вирус циркулирует в природе более десяти лет.

На сегодняшний день данных о том, что Salt Gully вызывает заболевания у людей или животных, нет. Тем не менее, вирус оказался близким «родственником» двух других опасных патогенов — Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения относит к числу приоритетных.

Учёные подчеркивают, что пока нет признаков его передачи человеку.

«Salt Gully — ещё один пример того, что летучие мыши являются природным резервуаром множества неизвестных вирусов», — отметила профессор Линьфа Ван.

Исследователи считают риск для человеческой популяции низким, однако призывают к дальнейшему изучению патогена.

«Мы не можем предсказать, приведёт ли он в будущем к вспышкам заболеваний у людей или животных», — добавила Дженнифер Барр.

Сейчас специалисты планируют разработать диагностические тесты, которые позволят выявлять новый вирус на ранних стадиях и предотвращать его возможное распространение.

