18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.91
628.87
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.09.2025, 14:34

Новый патоген обнаружен у летучих мышей: влияние вируса на людей изучается

Новости Мира 0 293

Ученые выявили новый потенциально опасный вирус у летучих мышей в Австралии, сообщает The Telegraph со ссылкой на исследователей, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life
 

Фото с сайта belpressa.ru
Фото с сайта belpressa.ru

Новый патоген, получивший название Salt Gully, был обнаружен в образцах мочи летучих мышей, собранный ещё в 2011 году. По словам австралийского эксперта Дженнифер Барр, это свидетельствует о том, что вирус циркулирует в природе более десяти лет.

На сегодняшний день данных о том, что Salt Gully вызывает заболевания у людей или животных, нет. Тем не менее, вирус оказался близким «родственником» двух других опасных патогенов — Nipah и Hendra, которые Всемирная организация здравоохранения относит к числу приоритетных.

Учёные подчеркивают, что пока нет признаков его передачи человеку.

«Salt Gully — ещё один пример того, что летучие мыши являются природным резервуаром множества неизвестных вирусов», — отметила профессор Линьфа Ван.

Исследователи считают риск для человеческой популяции низким, однако призывают к дальнейшему изучению патогена.

«Мы не можем предсказать, приведёт ли он в будущем к вспышкам заболеваний у людей или животных», — добавила Дженнифер Барр.

Сейчас специалисты планируют разработать диагностические тесты, которые позволят выявлять новый вирус на ранних стадиях и предотвращать его возможное распространение.
 

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?