07.09.2025, 16:34

Популярную обувь назвали небезопасной для ежедневного ношения

Новости Мира 0 336

Популярные кроксы, которые многие считают удобной и универсальной обувью на каждый день, могут представлять угрозу для здоровья. К такому выводу пришли специалисты Пермского Политеха, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: kapital.kz
Фото: kapital.kz

По словам доцента кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Владислава Никитина, главная проблема кроется в конструкции обуви. Кроксы не обеспечивают стопе жёсткой фиксации и поддержки: нога внутри совершает лишние движения, а мышцы ног и спины вынуждены компенсировать нестабильность.

«Это нарушает естественный перекат стопы, приводит к неправильному распределению нагрузки и повышает риск подворачивания ноги. Кратковременное ношение вызывает усталость, а при длительном — может спровоцировать хронические болезни опорно-двигательного аппарата», — пояснил Никитин.

Особенно вредна такая обувь для людей с плоскостопием, высоким сводом стопы или слабым связочным аппаратом. У кроксов нет жёсткого ступинатора, а значит, невозможно корректно использовать ортопедические стельки.

К медицинским рискам добавляются и гигиенические. Как отметила доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Анастасия Зорина, влажная и тёплая среда внутри обуви становится «инкубатором» для бактерий и грибков. Там активно размножаются стафилококки, коринебактерии и возбудители микозов. Чтобы снизить опасность, кроксы нужно тщательно мыть и просушивать после каждого использования.

Тем не менее, эксперты признают, что у такой обуви есть и плюсы. Кроксы подходят для пляжа, бассейна или прогулок по воде — там, где важна лёгкая дезинфекция и защита от острых предметов.

«Но для длительных прогулок, работы «на ногах» или занятий спортом лучше выбирать качественные кроссовки с амортизацией и возможностью установки индивидуальных ортопедических стелек», — резюмировал Никитин.

0
0
1
