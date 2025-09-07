«Шрекинг»: почему молодёжь всё чаще выбирает «некрасивых» партнёров, рассказали эксперты

Қазақ тіліне аудару

Молодые люди всё реже ориентируются на глянец и «успешный успех» при выборе партнёров. Новый тренд знакомств — шрекинг — получил название в честь героя мультфильма Шрека: внешне непривлекательного, но доброго и надёжного. Новую тенденцию у молодежи выявили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщают «Известия» , передает Lada.kz .

Смысл новой тенденции, как говорят эксперты в том, что внешняя красота и статус отходят на второй план, уступая место стабильности, заботе и эмоциональной безопасности. Соцсети подхватили идею, и сегодня «выбор Шрека» становится своего рода протестом против диктата стандартов.

Почему выбирают «шреков»?

Эксперты называют несколько причин:

-усталость от конкуренции в приложениях для свиданий;

-страх отказа и желание гарантированной привязанности;

-травмы и неудачный опыт прошлых отношений;

- стремление к эмоциональному комфорту вместо гонки за идеалом.

«Шрек» воспринимается как партнёр, который не бросит, будет внимательнее и благодарнее, чем «звезда», — отмечают психологи.

Плюсы и минусы

1. Шрекинг снижает тревожность, даёт чувство ценности и стабильности.

2. Женщины в таких отношениях часто чувствуют себя красивыми и уверенными.

Но есть и риски, говорят специалисты. Со временем могут появиться скука, раздражение, падение сексуального влечения. А если выбор строится на страхе быть покинутым, отношения становятся зависимыми и непрочными.

Может ли шрекинг привести к счастью?

Психологи уверены: всё зависит от мотивации. Если партнёра выбирают ради безопасности и контроля — союз обречён. Но если за выбором стоит искренняя симпатия и комфорт, такие отношения могут быть крепкими и счастливыми.

Главное правило — открыто обсуждать ожидания и ценить друг друга без сравнений, говорят эксперты.