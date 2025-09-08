Маргарита Симоньян сообщила о тяжелой болезни: операция назначена на 8 сентября

Қазақ тіліне аудару

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила, что у нее выявлено серьезное заболевание, требующее хирургического вмешательства. Операция запланирована на 8 сентября и будет проводиться в районе сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

© AP / Alexander Zemlianichenko

Заявление в эфире

Симоньян сделала признание во время участия в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Фрагмент выступления она позже опубликовала в своем Telegram-канале.

Журналистка подчеркнула, что решила открыто рассказать о своем состоянии, чтобы избежать домыслов и слухов:

«У меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. Завтра операция как раз под этим орденом. Я считаю правильным сказать об этом самой».

Символичное появление в студии

На передачу Симоньян пришла с орденом равноапостольной княгини Ольги III степени, который накануне ей вручил патриарх Кирилл. Награда была присуждена за «вклад в сохранение традиционных ценностей в обществе».

Испытания в семье

Помимо собственных проблем со здоровьем, Симоньян рассказала о тяжелой ситуации в семье. Ее супруг, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, уже девять месяцев находится в коме.

«Как говорят у нас в России, пришла беда — отворяй ворота. Так вот, в нашем доме ворота уже не просто распахнуты, их будто снесло ветром судьбы», — сказала она.

Состояние Тиграна Кеосаяна

В январе 2025 года Симоньян сообщала, что у мужа произошла клиническая смерть, и он находится в коме.

Несмотря на тяжелое состояние, весной появились признаки реакции: по словам Симоньян, Кеосаян моргал, двигал руками и пальцами ног.

Летом она отметила, что улучшений больше не наблюдается.

Кеосаян известен как режиссер и телеведущий, автор программы «Международная пилорама» на НТВ. Последний выпуск вышел в декабре 2024 года. В феврале Симоньян временно заменила мужа в эфире телеканала.

Личная жизнь и признание заслуг

Маргарите Симоньян — 45 лет, Тиграну Кеосаяну — 59. Пара официально состоит в браке с 2022 года, они воспитывают троих детей. В январе 2025 года президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста России.