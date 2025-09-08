18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.09.2025, 07:15

Представлен первый в мире телевизор со встроенной нейросетью Google

Новости Мира 0 393

Компания TCL вывела на рынок флагманскую модель QM9K QD-Mini LED TV, которая стала одним из первых устройств, получивших поддержку голосового искусственного интеллекта Google Gemini. Об этом сообщило издание GizmoChina, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: gizmochina.com
Фото: gizmochina.com

Передовые характеристики дисплея

Телевизор оснащен экраном CrystGlow WHVA с разрешением 4K и антибликовым покрытием. Он поддерживает все современные форматы HDR:

  • Dolby Vision IQ

  • HDR10+

  • HDR10

  • HLG

  • IMAX Enhanced

За обработку изображения отвечает фирменный процессор AIPQ Pro, который работает в режиме реального времени и обеспечивает более точную цветопередачу и контрастность.

Инновационная подсветка и высокая яркость

QM9K получил усовершенствованную систему локального затемнения TCL Halo с поддержкой до 6000 зон подсветки. Максимальная яркость достигает 6500 нит — один из рекордных показателей среди современных телевизоров.

Возможности для геймеров

Новая модель ориентирована и на любителей игр:

  • частота обновления до 144 Гц,

  • технология Game Accelerator 288 с динамической частотой до 288 Гц,

  • поддержка VRR, FreeSync Premium Pro и Auto Low Latency Mode (ALLM).

Для плавности картинки применяется Motion Rate 480 и MEMC, что особенно важно в динамичных сценах.

Аудио в партнерстве с Bang & Olufsen

Звуковая система разработана совместно с Bang & Olufsen и поддерживает формат Dolby Atmos, включая функцию Atmos Flex Connect для гибкой настройки.

Умные сенсоры и автоматизация

Встроенный датчик Ambient Mode на миллиметровом диапазоне способен реагировать на появление пользователя и активировать виджеты или заставки.

Интеграция с Google Gemini

Главным отличием QM9K стала интеграция голосового ИИ Google Gemini. Ассистент способен распознавать сложные команды и вести диалог в естественной форме. Для этого телевизор оснащен дальнобойными микрофонами, обеспечивающими удобное взаимодействие.

Поддержка экосистем и подключений

Устройство работает на базе операционной системы Google TV с поддержкой Android-приложений, Chromecast, Apple AirPlay 2, Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit. Для подключения предусмотрены:

  • четыре порта HDMI 2.1 (включая eARC),

  • два порта USB,

  • Wi-Fi 6,

  • Bluetooth 5.4,

  • стандарт ATSC 3.0.

Дата выхода и размеры

Флагман поступит в продажу в конце сентября. TCL предложит модель в различных диагоналях — от 65 до 98 дюймов. Стоимость новинки пока не раскрыта.

