Представлен первый в мире телевизор со встроенной нейросетью Google

Компания TCL вывела на рынок флагманскую модель QM9K QD-Mini LED TV, которая стала одним из первых устройств, получивших поддержку голосового искусственного интеллекта Google Gemini. Об этом сообщило издание GizmoChina, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Телевизор оснащен экраном CrystGlow WHVA с разрешением 4K и антибликовым покрытием. Он поддерживает все современные форматы HDR:
Dolby Vision IQ
HDR10+
HDR10
HLG
IMAX Enhanced
За обработку изображения отвечает фирменный процессор AIPQ Pro, который работает в режиме реального времени и обеспечивает более точную цветопередачу и контрастность.
QM9K получил усовершенствованную систему локального затемнения TCL Halo с поддержкой до 6000 зон подсветки. Максимальная яркость достигает 6500 нит — один из рекордных показателей среди современных телевизоров.
Новая модель ориентирована и на любителей игр:
частота обновления до 144 Гц,
технология Game Accelerator 288 с динамической частотой до 288 Гц,
поддержка VRR, FreeSync Premium Pro и Auto Low Latency Mode (ALLM).
Для плавности картинки применяется Motion Rate 480 и MEMC, что особенно важно в динамичных сценах.
Звуковая система разработана совместно с Bang & Olufsen и поддерживает формат Dolby Atmos, включая функцию Atmos Flex Connect для гибкой настройки.
Встроенный датчик Ambient Mode на миллиметровом диапазоне способен реагировать на появление пользователя и активировать виджеты или заставки.
Главным отличием QM9K стала интеграция голосового ИИ Google Gemini. Ассистент способен распознавать сложные команды и вести диалог в естественной форме. Для этого телевизор оснащен дальнобойными микрофонами, обеспечивающими удобное взаимодействие.
Устройство работает на базе операционной системы Google TV с поддержкой Android-приложений, Chromecast, Apple AirPlay 2, Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit. Для подключения предусмотрены:
четыре порта HDMI 2.1 (включая eARC),
два порта USB,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
стандарт ATSC 3.0.
Флагман поступит в продажу в конце сентября. TCL предложит модель в различных диагоналях — от 65 до 98 дюймов. Стоимость новинки пока не раскрыта.
