Бари Алибасов может остаться слепым - экстренное обращение к врачам

Новости Мира 0 493

Продюсер и основатель легендарной группы «На-на» Бари Алибасов столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. По информации источника Shot, артист срочно обратился за медицинской помощью из-за нестерпимой головной боли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Диагноз и рекомендации врачей

  • Врачи обнаружили у 78-летнего Алибасова давление, достигшее «предельных значений».

  • Медики назначили курс лечения и скорректировали питание.

  • Строго запрещено употребление алкоголя.

Специалисты предупреждают: в случае несоблюдения рекомендаций Алибасов может столкнуться с серьезными последствиями — потерей зрения, инфарктом или инсультом. Напомним, в 2024 году артист уже госпитализировался с подозрением на инсульт.

Самочувствие артиста

Несмотря на тревожные новости, сам Бари Алибасов успокоил фанатов:

  • Он по-прежнему самостоятельно передвигается.

  • На улицу артист выходит редко: дома его окружают жена и кошка.

  • Он отметил, что не жалуется на самочувствие, несмотря на холодную погоду.

«На улице холодает, но я на улицу не хожу, у меня там нет никого, дома жена и кошка. Не жалуюсь», — рассказал Алибасов в беседе с изданием.

Личная жизнь и бизнес

В январе 2024 года продюсер женился на своей помощнице Елене Калининой. Брак прошел «тихо», без пышного торжества.

После женитьбы Алибасов отметил:

  • Он стал «регулярно питаться».

  • В октябре того же года супруги начали совместный семейный бизнес — продажу пряников, которые готовит жена.

