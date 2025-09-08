18+
08.09.2025, 16:47

Что произойдет с организмом, если есть по одному помидору в день

Новости Мира 0 1 280

Многие недооценивают простую привычку — добавление помидора в рацион. Между тем, этот скромный овощ способен оказать заметное влияние на здоровье и самочувствие. Один помидор в день не является диетой или ограничением, но может стать полезным дополнением к питанию, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сердце и сосуды: защита с помощью ликопина

Регулярное употребление помидоров способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Всё благодаря ликопину — мощному антиоксиданту, который:

  • снижает уровень «плохого» холестерина;

  • укрепляет стенки сосудов;

  • улучшает кровообращение.

Особенно важно это для людей старше 40 лет, когда нагрузка на сердце и сосуды возрастает.

Калий: контроль давления и жидкости в организме

Помидоры богаты калием, который помогает:

  • поддерживать водно-солевой баланс;

  • снижать артериальное давление;

  • уменьшать отёки.

Это делает овощ актуальным для тех, кто следит за давлением и состоянием почек.

Витамин C: поддержка иммунитета и восстановление тканей

Свежие томаты содержат до 30% суточной нормы витамина C, который:

  • укрепляет иммунную систему;

  • ускоряет восстановление тканей после травм и повреждений;

  • способствует общему укреплению организма.

Клетчатка: здоровье пищеварения

Помидоры — источник пищевых волокон, которые:

  • улучшают работу кишечника;

  • способствуют мягкому очищению организма;

  • особенно полезны при малоподвижном образе жизни.

Хром: контроль уровня сахара

Хром, содержащийся в томатах, помогает регулировать уровень сахара в крови. Это важно для людей с преддиабетическим состоянием и тех, кто хочет снизить риск диабета.

Легкая калорийность и контроль веса

Помидоры почти не содержат калорий, но при этом:

  • создают чувство насыщения;

  • уменьшают тягу к сладкому;

  • легко включаются в рацион без риска набора веса.

Антиоксиданты для красоты и замедления старения

Регулярное употребление томатов способствует:

  • замедлению процессов старения кожи;

  • улучшению цвета лица;

  • повышению упругости и свежести кожи.

Профилактика воспалений

Исследования показывают, что помидоры могут:

  • снижать воспалительные процессы в суставах;

  • поддерживать здоровье дыхательной системы;

  • защищать зрение.

Итог: маленький шаг — большая польза

Один помидор в день — это не просто продукт, а инвестиция в здоровье. Чем дольше сохраняется привычка, тем заметнее положительный эффект на организм.

