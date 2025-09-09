Десятилетний мальчик вызвал скорую родителям, которых не смог разбудить

Қазақ тіліне аудару

В Калининграде произошла трагическая ситуация, в которой главную роль сыграл десятилетний школьник. Ребенок позвонил в службу экстренной помощи, так как вместе с младшей сестрой не смог разбудить родителей. Его звонок на линию «112» поступил вечером 7 сентября, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: «Газета.Ru»

Обнаружение родителей

Прибывшие медики нашли в квартире 40-летнего мужчину и его 39-летнюю супругу, лежащих в кровати без признаков жизни. У обоих отсутствовало дыхание и сердцебиение. Врачи попытались провести реанимацию и смогли вернуть к жизни женщину. Ее доставили в больницу скорой помощи, где она находится под наблюдением врачей. Мужчину спасти не удалось.

Дети не пострадали

По данным источников, оба ребенка, оказавшиеся свидетелями трагедии, здоровы и находятся в безопасности. За их судьбой в данный момент следят компетентные службы.

Следственные действия

На месте происшествия работают следователи, которым предстоит выяснить обстоятельства случившегося и причины резкой остановки дыхания и сердца у родителей.