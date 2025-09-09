Зеленый порошок с подвохом: чем матча опасна для организма

Қазақ тіліне аудару

Чай матча, популярный среди любителей здорового образа жизни, имеет не только полезные, но и потенциально небезопасные свойства. По словам биотехнолога Марии Золотаревой, старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, напиток способен снижать усвоение железа в организме. Для некоторых групп людей даже одна-две чашки в день могут вызвать развитие анемии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pinterest

Кто находится в группе риска

Специалист отметила, что для здорового человека с нормальным уровнем гемоглобина и сбалансированным рационом умеренное употребление матчи (до двух чашек в день) не представляет угрозы. Однако есть категории людей, которым следует быть особенно осторожными:

те, у кого уже есть нехватка железа;

люди с предрасположенностью к анемии;

сторонники строгого веганства без контроля за поступлением железа.

Полезные свойства и скрытая угроза

Листья матчи, как и других сортов чая, содержат полифенолы — в частности, катехины. Эти вещества обладают выраженным антиоксидантным действием, что делает напиток ценным для здоровья. Но именно они же способны связывать негемовое железо — тот вид железа, который поступает в организм из растительной пищи. В результате его усвоение снижается.

Влияние на усвоение железа

По данным научных исследований, одна порция матчи может уменьшать биодоступность железа на 60–90%. Однако, как подчеркнула Золотарева, такие цифры получены в лабораторных условиях. Настолько значительное снижение наблюдается при употреблении чая в больших объемах и именно в процессе приема пищи, богатой железом. В повседневной жизни эффект обычно выражен значительно слабее.

Вывод

Матча остается полезным напитком, если употреблять его с разумной умеренностью. Для здорового человека он не представляет риска. Но людям с нехваткой железа, анемией или строгими ограничениями в питании стоит учитывать влияние чая на усвоение микроэлементов и корректировать рацион.