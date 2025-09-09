Как экономия на бензине может уничтожить топливный насос и потребовать дорогостоящий ремонт

Қазақ тіліне аудару

Многие автомобилисты уверены, что выгоднее заливать бензин небольшими суммами — на 500 или 1000 рублей. Однако технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев объяснил, что такая привычка может привести к серьезным поломкам автомобиля и дорогому ремонту, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Прайм".

Фото: freepik

Почему не стоит заправляться малыми порциями

Если в топливном баке мало бензина, там образуется много воздуха. При перепадах температуры на стенках оседает конденсат, который стекает вниз и не смешивается с топливом. Влага вызывает коррозию стенок бака, особенно если он выполнен из стали. Кроме того, она разрушает топливный насос, фильтры и форсунки. Для современных двигателей это крайне критично: узкие каналы моментально загрязняются, и мотор начинает работать с перебоями.

Роль бензина в охлаждении насоса

Автоэксперт подчеркнул, что многие не знают: топливный насос охлаждается именно бензином, а не воздухом. Когда уровень топлива низкий, насос перегревается и выходит из строя. Его замена обходится недешево, особенно на новых машинах. Таким образом, желание «сэкономить» на заправке малыми порциями в итоге выливается в серьезные расходы.

Опасный миф о полном баке

Существует распространенное мнение, что полный бак более пожароопасен. Однако, по словам Пономарева, основную угрозу представляют не литры топлива, а бензиновые пары. В пустом баке их гораздо больше, и они воспламеняются быстрее. В заполненном же баке практически нет паров — только жидкость. Поэтому риск возгорания при ДТП у автомобиля с пустым баком выше, чем у того, чей бак заправлен под завязку.

Экономия времени и топлива

Заправляться малыми порциями кажется выгодным, но на практике это оборачивается потерей времени: приходится чаще заезжать на АЗС. К тому же наличие запаса топлива позволяет водителю выбирать проверенные заправки, а не останавливаться на первой попавшейся. А это напрямую связано с качеством бензина, долговечностью двигателя и стабильной работой машины.

Современные автомобили и качество топлива

Современные двигатели особенно чувствительны к топливу. Постоянная езда «на лампочке» ускоряет износ деталей и уменьшает срок службы двигателя. При этом автопроизводители рассматривают такие поломки как следствие неправильной эксплуатации и отказывают в гарантийном ремонте.

Полный бак как элемент надежности

Подводя итог, эксперт отметил: полный бак — это не проявление расточительности, а разумный подход к эксплуатации автомобиля. Такой режим заправки снижает риск поломок, обеспечивает безопасность и экономит деньги владельца в долгосрочной перспективе.