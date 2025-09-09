«Какую красоту создало сердце матери»: в Сети появились первые кадры памятника Янису Тимме

Қазақ тіліне аудару

В социальных сетях появились первые фотографии памятника, установленного на могиле известного баскетболиста Яниса Тиммы. Артист скончался в конце 2024 года в возрасте всего 32 лет. Тело спортсмена было обнаружено в центре Москвы, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Кадр из видео

Предыстория трагедии

За несколько дней до смерти Янис Тимма поселился в хостел. Незадолго до этого он официально развелся с 42-летней певицей Анной Седоковой, которая стала инициатором расставания. Этот факт вызвал волну спекуляций: некоторые пользователи сети обвинили артистку в трагических событиях, связанных со спортсменом.

Красота, созданная сердцем матери

Адвокат семьи Тиммы, Маргарита Гаврилова, поделилась подробностями о памятнике:

«Уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощенная в камне, говорит громче любых слов… Лети, Янис, там на небесах ждут твою чистую и поруганную злом душу!»

Фотографии памятника опубликовала сама Гаврилова в социальных сетях.

Стоимость и детали установки

Семья баскетболиста потратила на памятник более 20 тысяч евро (около 1,9 млн рублей по текущему курсу). При этом, по словам адвоката, Анна Седокова не принимала участия в создании или установке мемориала.

Претензии семьи к Анне Седоковой

Родственники Тиммы продолжают настаивать на причастности певицы к смерти спортсмена. По их версии, артистка якобы незаконно присвоила имущество Яниса, что оставило его без финансовой поддержки.