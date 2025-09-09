Популярное лекарство от диабета способно останавливать старение

Қазақ тіліне аудару

Энаглифлозин , широко применяемый при диабете 2 типа, может оказывать неожиданный эффект: замедлять процессы старения. Такой вывод сделали китайские исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале Cell Reports Medicine, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Механизм действия энаглифлозина

Энаглифлозин относится к классу ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2). Препараты этого класса снижают уровень сахара в крови, блокируя обратное всасывание глюкозы в почках.

Кроме того, они способствуют:

снижению веса,

имитации эффектов ограничения калорийности — известного метода замедления старения.

Таким образом, у энаглифлозина могут проявляться свойства, выходящие за рамки обычной терапии диабета.

Исследование влияния на теломеры

Теломеры — это защитные участки ДНК на концах хромосом. Их сокращение считается биомаркером старения и признаком повреждения генетического материала.

В исследовании участвовали 142 пациента в возрасте 35–70 лет, которых случайным образом разделили на две группы:

Принимающие энаглифлозин Получающие плацебо

Результаты показали:

У 90,5% пациентов на энаглифлозине длина теломер увеличилась.

В группе плацебо удлинение теломер отмечалось лишь у 65,6% участников.

Старение и диабет 2 типа

Диабет 2 типа часто сопровождается ускоренным старением организма:

В тканях накапливаются старые клетки , которые перестают делиться.

Эти клетки выделяют воспалительные молекулы, повреждающие окружающие органы и ускоряющие прогрессирование болезни.

Поэтому ученые предполагают, что сочетание традиционной терапии диабета с коррекцией маркеров старения может быть более эффективным для пациентов.

Значение результатов и перспективы

Исследователи подчеркнули, что небольшое удлинение теломер наблюдалось и в группе плацебо, вероятно, благодаря изменению образа жизни. Однако эффект энаглифлозина был значительно сильнее.

При этом авторы отмечают, что теломеры — важный, но не единственный показатель старения. Для подтверждения «омолаживающего» потенциала препарата потребуются крупномасштабные клинические испытания с оценкой более широкого спектра биомаркеров.