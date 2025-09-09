Популярное лекарство от диабета способно останавливать старение

Энаглифлозин, широко применяемый при диабете 2 типа, может оказывать неожиданный эффект: замедлять процессы старения. Такой вывод сделали китайские исследователи, результаты работы которых опубликованы в журнале Cell Reports Medicine, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Энаглифлозин относится к классу ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2). Препараты этого класса снижают уровень сахара в крови, блокируя обратное всасывание глюкозы в почках.
Кроме того, они способствуют:
снижению веса,
имитации эффектов ограничения калорийности — известного метода замедления старения.
Таким образом, у энаглифлозина могут проявляться свойства, выходящие за рамки обычной терапии диабета.
Теломеры — это защитные участки ДНК на концах хромосом. Их сокращение считается биомаркером старения и признаком повреждения генетического материала.
В исследовании участвовали 142 пациента в возрасте 35–70 лет, которых случайным образом разделили на две группы:
Принимающие энаглифлозин
Получающие плацебо
Результаты показали:
У 90,5% пациентов на энаглифлозине длина теломер увеличилась.
В группе плацебо удлинение теломер отмечалось лишь у 65,6% участников.
Диабет 2 типа часто сопровождается ускоренным старением организма:
В тканях накапливаются старые клетки, которые перестают делиться.
Эти клетки выделяют воспалительные молекулы, повреждающие окружающие органы и ускоряющие прогрессирование болезни.
Поэтому ученые предполагают, что сочетание традиционной терапии диабета с коррекцией маркеров старения может быть более эффективным для пациентов.
Исследователи подчеркнули, что небольшое удлинение теломер наблюдалось и в группе плацебо, вероятно, благодаря изменению образа жизни. Однако эффект энаглифлозина был значительно сильнее.
При этом авторы отмечают, что теломеры — важный, но не единственный показатель старения. Для подтверждения «омолаживающего» потенциала препарата потребуются крупномасштабные клинические испытания с оценкой более широкого спектра биомаркеров.
