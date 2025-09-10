Назван неожиданный фактор, ускоряющий развитие деменции

Қазақ тіліне аудару

Учёные из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (Пенсильвания, США) впервые продемонстрировали, что высокий уровень мелкодисперсных частиц в воздухе не только повышает риск развития болезни Альцгеймера, но и ускоряет прогрессирование её симптомов. Исследование опубликовано в журнале JAMA Neurology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Что такое мелкодисперсные частицы (PM2.5)

Мелкодисперсные частицы, или PM2.5, имеют размер менее 2,5 микрометра — это примерно вдвое тоньше нити паутины. Основные источники:

выхлопные газы автомобилей;

дым от лесных пожаров;

промышленные выбросы;

строительная пыль.

Попадая в организм при дыхании, частицы могут проникать в кровь и вызывать системные повреждения органов, включая мозг.

Влияние на мозг и когнитивные функции

Учёные проанализировали посмертные образцы мозга более 600 пациентов с болезнью Альцгеймера. Результаты показали:

Люди, проживавшие хотя бы один год в районах с повышенным уровнем загрязнения воздуха, имели большее накопление амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков тау-белка , ключевых признаков болезни Альцгеймера.

У этих пациентов наблюдалось ускоренное снижение когнитивных и функциональных способностей: ухудшалась память, речь, способность к принятию решений и самообслуживанию.

Конкретные данные исследования

По словам Эдварда Ли, директора Института старения Пенсильванского университета, каждый дополнительный микрограмм PM2.5 на кубический метр воздуха увеличивал вероятность накопления патологических белков на 19%.

«Даже один год жизни в загрязнённой среде способен существенно ускорить развитие болезни Альцгеймера», — подчеркнул он.

Вывод учёных

Исследование подчёркивает важность борьбы с загрязнением воздуха не только для защиты лёгких и сердца, но и для сохранения когнитивного здоровья. Контроль качества воздуха может стать одним из ключевых факторов в профилактике и замедлении прогрессирования деменции.