18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.13
627.44
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.09.2025, 19:23

Назван неожиданный фактор, ускоряющий развитие деменции

Новости Мира 0 287

Учёные из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (Пенсильвания, США) впервые продемонстрировали, что высокий уровень мелкодисперсных частиц в воздухе не только повышает риск развития болезни Альцгеймера, но и ускоряет прогрессирование её симптомов. Исследование опубликовано в журнале JAMA Neurology, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Что такое мелкодисперсные частицы (PM2.5)

Мелкодисперсные частицы, или PM2.5, имеют размер менее 2,5 микрометра — это примерно вдвое тоньше нити паутины. Основные источники:

  • выхлопные газы автомобилей;

  • дым от лесных пожаров;

  • промышленные выбросы;

  • строительная пыль.

Попадая в организм при дыхании, частицы могут проникать в кровь и вызывать системные повреждения органов, включая мозг.

Влияние на мозг и когнитивные функции

Учёные проанализировали посмертные образцы мозга более 600 пациентов с болезнью Альцгеймера. Результаты показали:

  • Люди, проживавшие хотя бы один год в районах с повышенным уровнем загрязнения воздуха, имели большее накопление амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков тау-белка, ключевых признаков болезни Альцгеймера.

  • У этих пациентов наблюдалось ускоренное снижение когнитивных и функциональных способностей: ухудшалась память, речь, способность к принятию решений и самообслуживанию.

Конкретные данные исследования

По словам Эдварда Ли, директора Института старения Пенсильванского университета, каждый дополнительный микрограмм PM2.5 на кубический метр воздуха увеличивал вероятность накопления патологических белков на 19%.

«Даже один год жизни в загрязнённой среде способен существенно ускорить развитие болезни Альцгеймера», — подчеркнул он.

Вывод учёных

Исследование подчёркивает важность борьбы с загрязнением воздуха не только для защиты лёгких и сердца, но и для сохранения когнитивного здоровья. Контроль качества воздуха может стать одним из ключевых факторов в профилактике и замедлении прогрессирования деменции.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?