«Золотое колено»: у пациентки обнаружили драгоценный металл внутри сустава

В Южной Корее врачи столкнулись с необычным медицинским случаем: у женщины, страдавшей от болей в колене, при обследовании обнаружили частицы золота внутри сустава. Об этом сообщает портал Live Science, передает Lada.kz.
Как выяснилось, женщина долгое время лечила колено, поражённое остеоартритом, с помощью акупунктуры. Во время процедур использовались иглы с золотыми элементами. Рентген показал, что мелкие частицы драгоценного металла распространились вокруг сустава.
Изначально предполагалось, что золото должно было стимулировать организм, способствуя стабилизации состояния и улучшению подвижности сустава. Однако ожидаемого положительного эффекта достигнуто не было.
Врачи Медицинского колледжа Сеульского национального университета предупреждают о серьёзной опасности попадания посторонних предметов в организм без контроля квалифицированного специалиста.
Инфекции: частицы металла могут стать источником воспалений.
Миграция: металл способен перемещаться внутри организма.
Закупорка сосудов: в редких случаях частицы могут блокировать кровоток.
Серьёзные осложнения: возможны последствия, вплоть до угрозы для жизни.
Специалисты подчёркивают, что любые процедуры с использованием инородных материалов должны проводиться строго под наблюдением опытного врача и после оценки возможных рисков.
