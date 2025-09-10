18+
Температура воды в Каспийском море

10.09.2025, 06:14

«Золотое колено»: у пациентки обнаружили драгоценный металл внутри сустава

Новости Мира

В Южной Корее врачи столкнулись с необычным медицинским случаем: у женщины, страдавшей от болей в колене, при обследовании обнаружили частицы золота внутри сустава. Об этом сообщает портал Live Science, передает Lada.kz. 

Обложка © Шедеврум/Life.ru
Обложка © Шедеврум/Life.ru

Причина появления металла: иглоукалывание

Как выяснилось, женщина долгое время лечила колено, поражённое остеоартритом, с помощью акупунктуры. Во время процедур использовались иглы с золотыми элементами. Рентген показал, что мелкие частицы драгоценного металла распространились вокруг сустава.

Изначально предполагалось, что золото должно было стимулировать организм, способствуя стабилизации состояния и улучшению подвижности сустава. Однако ожидаемого положительного эффекта достигнуто не было.

Медицинские риски инородных тел

Врачи Медицинского колледжа Сеульского национального университета предупреждают о серьёзной опасности попадания посторонних предметов в организм без контроля квалифицированного специалиста.

  • Инфекции: частицы металла могут стать источником воспалений.

  • Миграция: металл способен перемещаться внутри организма.

  • Закупорка сосудов: в редких случаях частицы могут блокировать кровоток.

  • Серьёзные осложнения: возможны последствия, вплоть до угрозы для жизни.

Специалисты подчёркивают, что любые процедуры с использованием инородных материалов должны проводиться строго под наблюдением опытного врача и после оценки возможных рисков.

