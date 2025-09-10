Макрон назначил нового премьер-министра Франции

Қазақ тіліне аудару

Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил нового главу правительства. Пост премьер-министра занял Себастьен Лекорню, ранее руководивший Министерством обороны страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Euronews .

Фото: Thomas Samson/AFP

Кто такой Себастьен Лекорню

39-летний Себастьен Лекорню до назначения премьером возглавлял Минобороны Франции. Его кандидатуру рассматривали на должность главы правительства еще в прошлом году, однако тогда выбор пал на Франсуа Байру.

Причины смены премьер-министра

8 сентября Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия кабинету Байру. За его отставку проголосовали 364 депутата при минимально необходимых 288 голосах.

Примечательно, что сам Байру инициировал процедуру, рассчитывая получить подтверждение доверия парламента на фоне затяжного бюджетного кризиса. Однако попытка обернулась поражением и потерей поста.

Задачи нового главы правительства

Перед Лекорню стоит непростая миссия. Президент поручил ему:

провести консультации с парламентскими партиями,

достичь консенсуса по проекту бюджета на 2026 год,

предложить обновленный состав правительства.

Одной из ключевых задач нового премьера станет быстрое согласование бюджета с Национальным собранием и урегулирование конфликта, который привел к отставке его предшественника.

Итоги девятимесячного кабинета Байру

Франсуа Байру возглавил правительство в декабре 2024 года как фигура, призванная объединить разные политические силы. Однако за девять месяцев ему не удалось достичь согласия в парламенте, что и стало причиной кризиса.