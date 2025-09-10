Сменила фамилию, пела в оркестре и стала королевой советского джаза: Ларисе Долиной 10 сентября — 70 лет

Қазақ тіліне аудару

10 сентября исполняется 70 лет одной из самых ярких звезд отечественной эстрады — Ларисе Долиной. За свою карьеру певица выпустила около двух десятков пластинок, снялась в кино и стала обладательницей уникального голоса, который навсегда вписал ее имя в историю российской музыки, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети

Детство и настоящая фамилия

Лариса Александровна родилась в 1955 году в Баку в семье с еврейскими корнями. Ее настоящая фамилия — Кудельман. Позже певица решила взять девичью фамилию матери — Долина. По ее словам, она звучала более благозвучно и легко запоминалась слушателям.

Музыкальные способности будущая артистка проявляла с ранних лет. В 1970 году она окончила музыкальную школу по классу виолончели, после чего продолжила образование в московском Музыкальном училище имени Гнесиных, где изучала эстрадное искусство.

Первые шаги в музыке

Карьеру Лариса Долина начала в составе оркестра «Мы одесситы» в 1971 году. Именно там она впервые заявила о себе как о талантливой исполнительнице. Сольные выступления пришли позже — в середине 1980-х годов.

Особое место в ее творчестве занял джаз. Для певицы даже была создана авторская программа, которая подчеркивала ее уникальные вокальные возможности. В 1983 году Долина снялась в музыкальном фильме «Мы из джаза», где сыграла кубинскую певицу Клементину Фернандес.

Голос, покоривший кино

Долгие годы певица активно сотрудничала с кинематографом. Ее голос звучит в таких известных фильмах, как:

«Обыкновенное чудо»

«31 июня»

«Чародеи»

«Человек с бульвара Капуцинов»

Она стала одной из самых востребованных вокалисток в киноиндустрии того времени.

Прорыв и «Погода в доме»

Настоящая всероссийская слава пришла к Ларисе Долиной в 1996 году. Именно тогда песня «Погода в доме» стала хитом и принесла певице статус народной любимицы. Как сама артистка не раз признавалась, эта композиция стала ее «счастливым билетом» и определила дальнейшую карьеру.

Личная жизнь певицы

Жизнь Ларисы Долиной вне сцены была насыщенной и непростой. Она трижды выходила замуж:

Первый брак — с Анатолием Миочинским. В браке родилась дочь Ангелина, но союз распался из-за проблем мужа с алкоголем.

Второй брак — с бас-гитаристом Виктором Митязовым. Они прожили вместе 11 лет.

Третий брак — с продюсером Ильей Спициным. Супруги были вместе почти два десятилетия, но в 2016 году их отношения завершились разводом.

Юбилей легенды

Сегодня Лариса Долина по праву считается королевой советского и российского джаза. Ее творчество объединяет несколько поколений слушателей, а имя остается символом таланта, силы голоса и преданности сцене.