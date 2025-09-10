Мигрантам дали время до полуночи: что ждет нелегалов в России с 11 сентября

Қазақ тіліне аудару

Иностранные граждане, утратившие право на законное пребывание в России, имеют всего один день, чтобы урегулировать свой правовой статус. С 11 сентября в отношении нарушителей начнут действовать меры выдворения из страны, сообщили в МВД РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: istories.media

Завершение действия президентского указа

10 сентября истекает срок действия указа президента, позволявшего мигрантам беспрепятственно восстановить легальный статус. Начиная с 11 сентября, иностранцам, находящимся в России без оснований, грозит:

выдворение за пределы страны;

запрет на повторный въезд;

ограничение ряда прав и услуг.

В МВД подчеркнули, что эти правила распространяются и на граждан Украины. Для них предусмотрена возможность оформить вид на жительство или сразу подать документы на получение гражданства РФ при наличии постоянной регистрации в Украине.

Какие ограничения ждут нарушителей

С 11 сентября иностранцы без легального статуса в России не смогут:

зарегистрировать или расторгнуть брак;

устроить детей в детский сад или школу;

управлять транспортными средствами;

получать ряд социальных и государственных услуг, необходимых в повседневной жизни.

Таким образом, нахождение в стране без урегулированного статуса станет крайне затруднительным.

Где можно легализоваться

Чтобы восстановить законное пребывание в России, иностранцам необходимо обратиться:

в паспортно-визовые центры МВД по месту фактического проживания;

в территориальные подразделения по вопросам миграции;

в Москве — в ММЦ «Сахарово».

Ведомство напомнило, что только сегодня, 10 сентября, у мигрантов-нарушителей остается шанс избежать депортации и ограничений в будущем.