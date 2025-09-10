Мигрантам дали время до полуночи: что ждет нелегалов в России с 11 сентября

Иностранные граждане, утратившие право на законное пребывание в России, имеют всего один день, чтобы урегулировать свой правовой статус. С 11 сентября в отношении нарушителей начнут действовать меры выдворения из страны, сообщили в МВД РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.
10 сентября истекает срок действия указа президента, позволявшего мигрантам беспрепятственно восстановить легальный статус. Начиная с 11 сентября, иностранцам, находящимся в России без оснований, грозит:
выдворение за пределы страны;
запрет на повторный въезд;
ограничение ряда прав и услуг.
В МВД подчеркнули, что эти правила распространяются и на граждан Украины. Для них предусмотрена возможность оформить вид на жительство или сразу подать документы на получение гражданства РФ при наличии постоянной регистрации в Украине.
С 11 сентября иностранцы без легального статуса в России не смогут:
зарегистрировать или расторгнуть брак;
устроить детей в детский сад или школу;
управлять транспортными средствами;
получать ряд социальных и государственных услуг, необходимых в повседневной жизни.
Таким образом, нахождение в стране без урегулированного статуса станет крайне затруднительным.
Чтобы восстановить законное пребывание в России, иностранцам необходимо обратиться:
в паспортно-визовые центры МВД по месту фактического проживания;
в территориальные подразделения по вопросам миграции;
в Москве — в ММЦ «Сахарово».
Ведомство напомнило, что только сегодня, 10 сентября, у мигрантов-нарушителей остается шанс избежать депортации и ограничений в будущем.
Комментарии0 комментарий(ев)