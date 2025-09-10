18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.09.2025, 10:07

Индийский врач сделал 21 кесарево сечение за десять часов

Новости Мира 0 374

В Индии разгорается скандал вокруг хирурга городской больницы в Гувахати (штат Ассам), который за десять часов выполнил 21 операцию кесарева сечения. Такая интенсивность работы вызвала сомнения у властей и стала поводом для официальной проверки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Рекорд или нарушение?

Проверка со стороны департамента здравоохранения

После публикации информации департамент здравоохранения Ассама направил в больницу письменный запрос. Ведомство потребовало предоставить отчет по каждой проведенной операции и пояснить, насколько соблюдались установленные медицинские протоколы.

Инспекторы, посетившие больницу 6 сентября, выявили серьезные нарушения. В частности:

  • отсутствовали корректные записи в предоперационной и послеоперационной документации;

  • были зафиксированы проблемы с обеспечением стерильности инструментов.

Аргументы хирурга

Сам врач, оказавшийся в центре внимания, заявил, что проведение кесарева сечения в среднем занимает около 25 минут. При определенных условиях, подчеркнул он, процедуру можно завершить даже за 15 минут.

Состояние пациенток

По данным больницы, из 21 женщины, перенесшей операцию, лишь две остаются под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное. Остальные пациентки уже выписаны и вернулись домой.

Вопросы, остающиеся открытыми

Несмотря на благополучный исход для большинства рожениц, у общественности и специалистов возникли сомнения:

  • возможно ли качественно проводить такие сложные операции в столь сжатые сроки;

  • не ставит ли подобная практика под угрозу жизнь и здоровье пациенток;

  • каким образом контролируется работа хирургов в государственных клиниках.

Ситуация стала предметом широкой дискуссии в индийском обществе, а окончательные выводы по проверке будут сделаны после изучения всех медицинских отчетов.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?