Индийский врач сделал 21 кесарево сечение за десять часов

В Индии разгорается скандал вокруг хирурга городской больницы в Гувахати (штат Ассам), который за десять часов выполнил 21 операцию кесарева сечения. Такая интенсивность работы вызвала сомнения у властей и стала поводом для официальной проверки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Рекорд или нарушение?

Проверка со стороны департамента здравоохранения

После публикации информации департамент здравоохранения Ассама направил в больницу письменный запрос. Ведомство потребовало предоставить отчет по каждой проведенной операции и пояснить, насколько соблюдались установленные медицинские протоколы.

Инспекторы, посетившие больницу 6 сентября, выявили серьезные нарушения. В частности:

отсутствовали корректные записи в предоперационной и послеоперационной документации;

были зафиксированы проблемы с обеспечением стерильности инструментов.

Аргументы хирурга

Сам врач, оказавшийся в центре внимания, заявил, что проведение кесарева сечения в среднем занимает около 25 минут. При определенных условиях, подчеркнул он, процедуру можно завершить даже за 15 минут.

Состояние пациенток

По данным больницы, из 21 женщины, перенесшей операцию, лишь две остаются под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное. Остальные пациентки уже выписаны и вернулись домой.

Вопросы, остающиеся открытыми

Несмотря на благополучный исход для большинства рожениц, у общественности и специалистов возникли сомнения:

возможно ли качественно проводить такие сложные операции в столь сжатые сроки;

не ставит ли подобная практика под угрозу жизнь и здоровье пациенток;

каким образом контролируется работа хирургов в государственных клиниках.

Ситуация стала предметом широкой дискуссии в индийском обществе, а окончательные выводы по проверке будут сделаны после изучения всех медицинских отчетов.