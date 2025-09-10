«Вне системы»: врачи столкнулись с редким типом крови, не поддающимся классификации

В Индии у 38-летней женщины из штата Карнатака обнаружили неизвестную ранее группу крови. Несмотря на то что анализ показал принадлежность пациентки к первой положительной группе, ни одна из донорских проб не подошла для переливания, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Биоматериал отправили в Международную лабораторию групп крови в Великобритании, где специалисты в течение девяти месяцев проводили исследования. Итогом стало подтверждение существования нового антигена, получившего название CRIB (Cromer India Bangalore). Его официально внесли в систему групп крови Cromer и представили на конгрессе Международного общества переливания крови (ISBT).
Эксперты называют открытие новым этапом в изучении групп крови. Директор Объединенного центра генетических технологий БелГУ Алексей Дейкин отметил, что за последние 15 лет в трансфузиологии (науке о переливании крови) произошел настоящий прорыв.
По его словам, ученым удалось расшифровать механизмы, которые десятилетиями оставались «черным ящиком». Сегодня база данных BGMUT содержит обширную информацию о вариациях генов, связанных с группами крови. Это позволяет:
открывать новые аллели (варианты генных последовательностей),
объяснять неоднозначные результаты анализов,
развивать методы генотипирования, дополняющие традиционную серологическую классификацию.
Каждый человек наследует по одному аллелю от каждого родителя. Эти вариации отвечают за различия в строении генов. В случае с группами крови ученые уже выявили большое количество аллелей, что является редкостью для человеческого генома.
Фенотипическая изменчивость проявляется в том, что у разных людей внешние признаки могут меняться под воздействием среды, даже если сами гены остаются прежними. Анализ показывает: механизмы генетической диверсификации в группах крови различаются, а повторные мутации встречаются лишь в отдельных генах.
Официально в клинической практике используются четыре основные группы крови и два резус-фактора. Однако, как пояснил доктор медицинских наук Заур Шугушев, на самом деле у человека может быть до 120 вариантов групп крови.
Большинство из них представляют собой подгруппы, не имеющие клинической значимости при переливании крови, поэтому врачи их не используют в стандартной практике.
«Для медицинских целей важны только четыре группы и резус-фактор. Именно они имеют решающее значение при проведении гемотрансфузии — переливания крови», — подчеркнул Шугушев.
Обнаружение нового антигена CRIB показывает, что система классификации крови человека еще далека от окончательной. Такие открытия помогают глубже понять генетическую изменчивость, совершенствовать методы диагностики и повышать безопасность переливаний.
