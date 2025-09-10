«Вне системы»: врачи столкнулись с редким типом крови, не поддающимся классификации

Қазақ тіліне аудару

В Индии у 38-летней женщины из штата Карнатака обнаружили неизвестную ранее группу крови. Несмотря на то что анализ показал принадлежность пациентки к первой положительной группе, ни одна из донорских проб не подошла для переливания, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: David Silverman / Getty Images

Неожиданная находка в Индии

Биоматериал отправили в Международную лабораторию групп крови в Великобритании, где специалисты в течение девяти месяцев проводили исследования. Итогом стало подтверждение существования нового антигена, получившего название CRIB (Cromer India Bangalore). Его официально внесли в систему групп крови Cromer и представили на конгрессе Международного общества переливания крови (ISBT).

«Черный ящик» генетики

Эксперты называют открытие новым этапом в изучении групп крови. Директор Объединенного центра генетических технологий БелГУ Алексей Дейкин отметил, что за последние 15 лет в трансфузиологии (науке о переливании крови) произошел настоящий прорыв.

По его словам, ученым удалось расшифровать механизмы, которые десятилетиями оставались «черным ящиком». Сегодня база данных BGMUT содержит обширную информацию о вариациях генов, связанных с группами крови. Это позволяет:

открывать новые аллели (варианты генных последовательностей),

объяснять неоднозначные результаты анализов,

развивать методы генотипирования, дополняющие традиционную серологическую классификацию.

Что такое аллели и фенотипическая изменчивость

Каждый человек наследует по одному аллелю от каждого родителя. Эти вариации отвечают за различия в строении генов. В случае с группами крови ученые уже выявили большое количество аллелей, что является редкостью для человеческого генома.

Фенотипическая изменчивость проявляется в том, что у разных людей внешние признаки могут меняться под воздействием среды, даже если сами гены остаются прежними. Анализ показывает: механизмы генетической диверсификации в группах крови различаются, а повторные мутации встречаются лишь в отдельных генах.

Почему в медицине учитывают только четыре группы

Официально в клинической практике используются четыре основные группы крови и два резус-фактора. Однако, как пояснил доктор медицинских наук Заур Шугушев, на самом деле у человека может быть до 120 вариантов групп крови.

Большинство из них представляют собой подгруппы, не имеющие клинической значимости при переливании крови, поэтому врачи их не используют в стандартной практике.

«Для медицинских целей важны только четыре группы и резус-фактор. Именно они имеют решающее значение при проведении гемотрансфузии — переливания крови», — подчеркнул Шугушев.

Значение открытия

Обнаружение нового антигена CRIB показывает, что система классификации крови человека еще далека от окончательной. Такие открытия помогают глубже понять генетическую изменчивость, совершенствовать методы диагностики и повышать безопасность переливаний.