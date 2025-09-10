«Девушка Халка»: как хрупкая сибирячка покорила мировой бодибилдинг

Қазақ тіліне аудару

Наталья Кузнецова сегодня считается одной из самых мускулистых россиянок и известной фигурой в международном бодибилдинге. Однако всего несколько лет назад она была обычной хрупкой школьницей в Чите, даже не подозревая о будущих спортивных достижениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети Натальи Кузнецовой

Первые шаги в спорте: открытие страсти к бодибилдингу

О своем восхождении в мире большого спорта Наталья рассказала журналистам «Комсомольской правды». Она подчеркнула, что все достижения стали возможны благодаря упорному труду и дисциплине.

В 14 лет Кузнецова впервые пришла в тренажерный зал и сразу почувствовала: спорт станет важной частью жизни. Даже экстремальные 50-градусные морозы не могли остановить ее — каждый день Наталья преодолевала 40 минут пешком, чтобы попасть в зал.

Ранние победы и переезд в Москву

Усердие и постоянные тренировки быстро принесли плоды. В 16 лет Наталья завоевала чемпионские титулы Забайкальского края по пауэрлифтингу и бодибилдингу.

В 2009 году спортсменка переехала в Москву, поступила в Академию физической культуры и полностью погрузилась в профессиональный спорт. Всего за несколько лет она завоевала чемпионские титулы на европейском и мировом уровне, а также побила три мировых рекорда в армлифтинге.

Особенности питания и жизни спортсменки

Наталья признается, что ее рацион весьма специфичен. Она может за один раз покупать до 15 килограммов куриной грудки и потреблять ее в больших количествах. При этом спортсменка не ограничивает себя в сладкой или жирной пище, считая, что баланс питания — ключ к успеху.

Помимо спортивной карьеры, Кузнецова проявила себя в творчестве: она снималась в рекламе и даже играла в опере «Манон Леско» в Большом театре, исполнив роль пленницы-амазонки.

Новый этап: жизнь и карьера в США

Недавно Наталья переехала в США вместе с мужем Владимиром Кузнецовым. Там она продолжает участвовать в международных соревнованиях, становится лицом крупных брендов и ведет онлайн-блог о фитнесе на английском языке.

По словам спортсменки, бодибилдинг в Америке намного популярнее, чем в России. Наталья получила прозвища «The Russian Amazon» (Русская Амазонка), «The Iron Lady» (Железная Леди) и «The Hulk’s Girl» (Девушка Халка). «Американцы просто восхищаются мной — они от меня без ума!» — делится Кузнецова.