Почему УАЗ «Буханка» дороже китайских автомобилей

Автоэксперт Егор Васильев объяснил, что цена УАЗ «Буханка» выше стоимости китайских машин из-за особых возможностей российского автомобиля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rg.ru

«Китайские автомобили — обычные легковушки, рассчитанные на комфортное передвижение по асфальтированным дорогам. У них есть множество современных функций. УАЗ «Буханка» же способен передвигаться по любому типу покрытия, и такой механизм не может стоить дешево», — отметил Васильев.

Критика «Буханки» со стороны экспертов

В августе 2024 года вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр выразил сомнение в безопасности «Буханки».

По его мнению, этот автомобиль является хозяйственным транспортом и должен регистрироваться как трактор в технадзоре. Использование на скоростных трассах, по словам Хайцеэра, нежелательно.

История модели и происхождение названия

Первый серийный автомобиль «УАЗ-450», более известный как «Буханка», сошел с конвейера Ульяновского автозавода в январе 1958 года.

Своё нарицательное имя машина получила из-за формы кузова, напоминающей буханку хлеба. Также версия о названии связана с продуктовыми фургонами того времени.

Модернизация и современное семейство

На протяжении десятилетий модель неоднократно модернизировалась. Сегодня семейство таких автомобилей известно как УАЗ СГР (Старый грузовой ряд), сохраняя основные черты легендарной «Буханки».