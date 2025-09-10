18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.09.2025, 14:14

Почему УАЗ «Буханка» дороже китайских автомобилей

Новости Мира 0 694

Автоэксперт Егор Васильев объяснил, что цена УАЗ «Буханка» выше стоимости китайских машин из-за особых возможностей российского автомобиля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

«Китайские автомобили — обычные легковушки, рассчитанные на комфортное передвижение по асфальтированным дорогам. У них есть множество современных функций. УАЗ «Буханка» же способен передвигаться по любому типу покрытия, и такой механизм не может стоить дешево», — отметил Васильев.

Критика «Буханки» со стороны экспертов

В августе 2024 года вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр выразил сомнение в безопасности «Буханки».
По его мнению, этот автомобиль является хозяйственным транспортом и должен регистрироваться как трактор в технадзоре. Использование на скоростных трассах, по словам Хайцеэра, нежелательно.

История модели и происхождение названия

Первый серийный автомобиль «УАЗ-450», более известный как «Буханка», сошел с конвейера Ульяновского автозавода в январе 1958 года.
Своё нарицательное имя машина получила из-за формы кузова, напоминающей буханку хлеба. Также версия о названии связана с продуктовыми фургонами того времени.

Модернизация и современное семейство

На протяжении десятилетий модель неоднократно модернизировалась. Сегодня семейство таких автомобилей известно как УАЗ СГР (Старый грузовой ряд), сохраняя основные черты легендарной «Буханки».

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?