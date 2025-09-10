18+
10.09.2025, 16:15

Всего два продукта могут снизить уровень холестерина, который запечатывает сосуды

0 643

Исследователи выявили, что всего два продукта — темный шоколад и миндаль — могут существенно снизить уровень «плохого» холестерина, который забивает сосуды, и тем самым снизить риск ишемической болезни сердца. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Heart Association, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Эксперимент ученых из Пенсильвании

Группа исследователей из Университета штата Пенсильвания изучила влияние питания на сердечно-сосудистую систему. Особое внимание ученые уделили ишемической болезни сердца, которая развивается из-за накопления холестерина в сосудах.

В ходе эксперимента участники регулярно употребляли миндаль и темный шоколад. Анализ крови показал, что сочетание этих продуктов снижало концентрацию «плохого» холестерина на 7%.

Интересно, что эффект от миндаля был кратковременным, однако, при совместном употреблении с темным шоколадом, пониженный уровень холестерина сохранялся гораздо дольше.

Практическая польза для здоровья

Ученые подчеркивают, что полученные результаты имеют практическое значение для укрепления здоровья сердца. Сочетание темного шоколада и миндаля улучшает липидный профиль крови, но важно использовать их как дополнение к рациону, заменяя вредные десерты, богатые сахаром и жирами.

«Это сочетание позволяет получать пользу для сердца, не отказываясь от десерта. Оно особенно эффективно, если заменять им привычные сладости», — отмечает один из авторов исследования.

Новый взгляд на десерты

Вывод ученых прост: теперь есть возможность наслаждаться вкусным десертом и одновременно заботиться о сердце. В отличие от обычных сладостей, богатых жирами и сахаром, миндаль и темный шоколад помогают снижать уровень холестерина, предотвращая развитие ишемической болезни сердца.

