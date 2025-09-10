Мужчина внезапно начал кашлять на собственных похоронах

Қазақ тіліне аудару

Необычный случай из Индии поразил местных жителей и стал предметом обсуждений в СМИ. Мужчина, которого считали умершим, внезапно начал подавать признаки жизни во время своей похоронной церемонии, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: unsplash.com

Чудо на похоронах

Согласно сообщению NDTV, мужчина неожиданно пришёл в себя прямо на похоронах. Очевидцы рассказали, что «умерший» начал шевелиться, а затем закашлял, чем шокировал присутствующих родственников и гостей.

После этого его сразу же доставили в клинику, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Предыстория происшествия

Известно, что мужчина попал в серьёзный несчастный случай и получил тяжёлые травмы. Родные утверждали, что врачи сообщили о безнадёжном состоянии пациента и предупредили, что спасти его не удастся. Услышав эту новость, семья начала подготовку к похоронам.

Медицинская помощь и состояние пациента

В больнице мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Несмотря на тяжёлое состояние, его удалось стабилизировать, и пациент выжил.

По последним данным, хотя состояние здоровья остаётся серьёзным, жизнь пациента вне опасности.

Разногласия в версии событий

Представители частной клиники, где находился мужчина, опровергли заявления родственников. По их версии, вероятно, произошла ошибка в понимании медицинской терминологии: специалисты использовали термины, которые родные неверно интерпретировали как констатацию смерти.