11.09.2025, 06:29

В США застрелили соратника Дональда Трампа

Новости Мира 0 569

Известный американский консервативный блогер и активный сторонник президента Дональда Трампа Чарли Кирк погиб после того, как на него было совершено вооружённое нападение во время выступления в Университете долины Юта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Cheney Orr / Reuters
Фото: Cheney Orr / Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть 31-летнего Чарли Кирка — известного консервативного блогера и основателя организации Turning Point USA. Активиста смертельно ранили во время его выступления на кампусе Университета долины Юта в городе Орем.

По данным полиции, выстрел был произведён с крыши соседнего здания кампуса. Стрелок в момент публикации находился на свободе, расследование ведут ФБР совместно с Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF).

Реакция Дональда Трампа

В своём заявлении в социальной сети Truth Social Трамп выразил соболезнования семье Кирка и назвал его «великим и легендарным». Президент подчеркнул:

«Никто не понимал или не чувствовал молодежь в США лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!»

До подтверждения смерти Трамп призывал «молиться за Чарли», когда появились первые сообщения о покушении.

Как произошёл инцидент

Инцидент произошёл около 12:10 по местному времени. Согласно полиции, Кирк получил огнестрельное ранение в шею с расстояния примерно 180–200 метров. На видеозаписях, распространённых в соцсетях, видно момент выстрела, после которого активист падает, а зрители в панике разбегаются.

Университет временно закрыл кампус, занятия отменили. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но спустя два с половиной часа он скончался.

Кто мог стрелять

Изначально сообщалось о задержании подозреваемого, и некоторые медиа называли имя Майкла Маллинсона. Позднее оказалось, что это была дезинформация: мужчина не имел отношения к происшествию. В соцсетях также появлялись другие версии, включая имя Джорджа Хадсона Зинна.

По данным ФБР, предполагаемый убийца Кирка задержан, однако его личность пока не раскрывается. Директор ФБР Кэш Патель заявил:

«Подозреваемый в сегодняшней ужасной стрельбе, унесшей жизнь Чарли Кирка, сейчас находится под стражей. Благодарим местные власти и власти штата Юта за сотрудничество с ФБР».

Реакция властей и общества

Трагедия вызвала широкий резонанс. Среди публичных заявлений осуждение нападения выразили вице-президент США Камала Харрис, экс-спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Они подчеркнули, что политическое насилие недопустимо.

Губернатор Юты Спенсер Кокс пообещал, что виновные будут найдены и понесут наказание.

Биография Чарли Кирка

Чарли Кирк родился в 1993 году в Арлингтоне-Хайтс (Иллинойс). В 18 лет он основал организацию Turning Point USA, которая быстро стала одной из самых заметных студенческих консервативных структур в США. Основная цель TPUSA — продвижение правых идей, традиционных ценностей и экономического либерализма среди молодежи.

Кирк прославился как оратор и медийная личность. Он вел популярное шоу The Charlie Kirk Show, часто появлялся на телеканале Fox News, выступал на съездах Республиканской партии и участвовал в мероприятиях, связанных с движением Stop the Steal после выборов 2020 года.

Политические взгляды и связи

Кирк критиковал «прогрессивную повестку» и Демократическую партию, выступал против абортов, миграционной политики демократов, программ diversity & inclusion, а также против финансовой помощи Украине. Он поддерживал право на ношение оружия и приоритет внутренних проблем США.

Особые связи у Кирка были с Дональдом Трампом — он считался одним из его самых верных союзников, активно участвовал в республиканских мероприятиях и митингах, поддерживая кампании Трампа.

Личная жизнь

К 31 году Кирк стал одним из самых узнаваемых лиц американского консервативного движения. У него остались жена Эрика и двое маленьких детей.

