По каким признакам можно определить некачественный алкоголь

Употребление фальсифицированных или суррогатных спиртных напитков может представлять серьезную угрозу здоровью и жизни. Химик Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, объяснил, по каким признакам можно определить поддельный алкоголь и избежать опасных последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Первое, на что стоит обратить внимание при покупке алкоголя, — это бутылка и этикетка. Подделку можно заподозрить, если:
качество печати низкое, шрифт размытый, логотипы смазаны;
на импортной продукции отсутствует федеральная специальная марка;
на этикетке есть грамматические ошибки или несоответствие фирменному стилю бренда;
отсутствует обязательная информация о производителе, юридическом адресе, дате розлива, сроке годности, крепости и объеме.
Также стоит насторожиться, если тара сделана из тонкого или деформированного стекла, а крышка неплотно закрыта или не имеет защитного кольца.
Для бесцветных видов алкоголя, таких как водка или джин, главным критерием является кристальная прозрачность. Наличие мути, осадка, маслянистых разводов или расслоения указывает на использование некачественного сырья и грубые нарушения технологии.
Исключение составляют лишь выдержанные коллекционные образцы, где осадок допустим, но это всегда отмечается производителем на упаковке.
У виски, коньяка или бренди цвет должен быть естественным и однородным. Подозрения должны вызвать:
слишком яркий, «плоский» оттенок, говорящий об избыточном добавлении красителя;
неестественные химические оттенки, нехарактерные для данного напитка.
Подобные признаки могут указывать на низкое качество спирта, замаскированное искусственным окрашиванием.
Качественный алкоголь обладает мягким спиртовым ароматом. Опасными признаками являются:
резкий химический запах, напоминающий ацетон, растворитель или антисептик (возможный признак метанола);
посторонние запахи плесени, затхлости;
чрезмерно «парфюмерный» аромат, маскирующий недостатки напитка.
При дегустации эксперт советует сначала подержать напиток во рту, не проглатывая. Чистый алкоголь должен соответствовать типу напитка и не иметь посторонних привкусов. Тревожными сигналами являются:
сильная горечь или жжение слизистой;
химический, вяжущий привкус;
ощущение чрезмерной жесткости.
При этом стоит помнить: метанол по вкусу почти неотличим от этанола, поэтому полагаться исключительно на органолептику нельзя — нужно учитывать все признаки в комплексе.
Надежный способ защиты от фальсификата — приобретать алкоголь только в лицензированных магазинах и официальных торговых сетях. Покупки «с рук», через нелицензированные интернет-ресурсы или в сомнительных точках продаж существенно повышают риск отравления.
Если напиток вызывает хотя бы малейшие сомнения в качестве, лучше отказаться от его употребления. Это единственный верный способ сохранить здоровье и жизнь.
