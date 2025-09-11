По каким признакам можно определить некачественный алкоголь

Қазақ тіліне аудару

Употребление фальсифицированных или суррогатных спиртных напитков может представлять серьезную угрозу здоровью и жизни. Химик Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, объяснил, по каким признакам можно определить поддельный алкоголь и избежать опасных последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Внешний вид упаковки и маркировки

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке алкоголя, — это бутылка и этикетка. Подделку можно заподозрить, если:

качество печати низкое, шрифт размытый, логотипы смазаны;

на импортной продукции отсутствует федеральная специальная марка;

на этикетке есть грамматические ошибки или несоответствие фирменному стилю бренда;

отсутствует обязательная информация о производителе, юридическом адресе, дате розлива, сроке годности, крепости и объеме.

Также стоит насторожиться, если тара сделана из тонкого или деформированного стекла, а крышка неплотно закрыта или не имеет защитного кольца.

Чистота и прозрачность напитка

Для бесцветных видов алкоголя, таких как водка или джин, главным критерием является кристальная прозрачность. Наличие мути, осадка, маслянистых разводов или расслоения указывает на использование некачественного сырья и грубые нарушения технологии.

Исключение составляют лишь выдержанные коллекционные образцы, где осадок допустим, но это всегда отмечается производителем на упаковке.

Цвет напитка

У виски, коньяка или бренди цвет должен быть естественным и однородным. Подозрения должны вызвать:

слишком яркий, «плоский» оттенок, говорящий об избыточном добавлении красителя;

неестественные химические оттенки, нехарактерные для данного напитка.

Подобные признаки могут указывать на низкое качество спирта, замаскированное искусственным окрашиванием.

Запах и аромат

Качественный алкоголь обладает мягким спиртовым ароматом. Опасными признаками являются:

резкий химический запах, напоминающий ацетон, растворитель или антисептик (возможный признак метанола);

посторонние запахи плесени, затхлости;

чрезмерно «парфюмерный» аромат, маскирующий недостатки напитка.

Вкус и ощущения

При дегустации эксперт советует сначала подержать напиток во рту, не проглатывая. Чистый алкоголь должен соответствовать типу напитка и не иметь посторонних привкусов. Тревожными сигналами являются:

сильная горечь или жжение слизистой;

химический, вяжущий привкус;

ощущение чрезмерной жесткости.

При этом стоит помнить: метанол по вкусу почти неотличим от этанола, поэтому полагаться исключительно на органолептику нельзя — нужно учитывать все признаки в комплексе.

Как обезопасить себя

Надежный способ защиты от фальсификата — приобретать алкоголь только в лицензированных магазинах и официальных торговых сетях. Покупки «с рук», через нелицензированные интернет-ресурсы или в сомнительных точках продаж существенно повышают риск отравления.

Если напиток вызывает хотя бы малейшие сомнения в качестве, лучше отказаться от его употребления. Это единственный верный способ сохранить здоровье и жизнь.