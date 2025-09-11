18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
11.09.2025, 08:03

Мигрантам перекроют пути: в Госдуме предложили запретить въезд их семьям и ограничить переводы денег

Новости Мира 0 525

В российском парламенте на рассмотрение вынесены два законопроекта, направленные на ужесточение правил пребывания и финансовой деятельности иностранных работников. Инициативы касаются въезда членов их семей и ограничения денежных переводов за рубеж, сообщает Lada.kz со ссылкой на ASIA-Plus.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Запрет на въезд семей мигрантов

Фракция «Справедливая Россия – За правду», возглавляемая Сергеем Мироновым, внесла документ, предусматривающий запрет на въезд и проживание в России членов семей трудовых мигрантов.

  • Исключение сделано только для граждан Беларуси.

  • Закон вступит в силу сразу после официального опубликования, если будет одобрен депутатами.

По словам авторов, мера позволит сократить миграционный поток на 15–20%. Ожидается, что это снизит нагрузку на школы, поликлиники и социальные службы, которые вынуждены обслуживать семьи приезжих. Миронов подчеркнул, что инициатива приблизит страну к вахтовой модели привлечения рабочей силы, когда мигранты приезжают исключительно для работы, без возможности перевозить семьи.

Контроль за денежными переводами

Другой законопроект подготовила фракция «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым. Он направлен на ограничение объемов денежных переводов за границу.

  • Предлагается запретить мигрантам отправлять за рубеж суммы, превышающие их официальную зарплату.

  • Изменения вносятся в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Авторы документа напоминают, что в 2023 году мигранты вывели из России рекордные 18 млрд долларов. При этом действующее законодательство не позволяет эффективно отслеживать, соответствуют ли объемы переводов реальным доходам.

По мнению разработчиков, новые правила помогут бороться с нелегальными доходами и снизят риски отмывания средств.

Цель инициатив

Оба законопроекта направлены на:

  • сокращение миграционного потока и ограничение ввоза семейных членов;

  • снижение давления на социальную инфраструктуру;

  • повышение прозрачности финансовых операций мигрантов;

  • борьбу с теневой экономикой и нелегальными доходами.

Если инициативы будут поддержаны парламентом, миграционная политика России станет значительно жестче как в отношении въезда, так и в сфере денежных переводов.

