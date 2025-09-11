18+
11.09.2025, 09:22

Три стадии стресса: какая из них убивает человека

Новости Мира 0 467

Длительный стресс может иметь тяжелые последствия для организма человека, вплоть до инвалидизации и смерти. Об этом рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как формировалось понятие стресса

Впервые термин «стресс» ввел в 1936 году канадский ученый Ганс Селье. По его теории, реакция организма на стрессовые факторы проходит три стадии:

  • стадия тревоги – организм реагирует на неожиданную угрозу;

  • стадия сопротивления – человек адаптируется к новому состоянию;

  • стадия истощения – развивается дистресс, который может оказаться смертельным.

Именно последняя фаза считается наиболее опасной, так как в этот период ресурсы организма истощаются.

Что происходит с организмом на разных стадиях

По словам врача, на первой стадии тревоги из надпочечников в кровь выделяется большое количество адреналина. У людей с проблемами сердца это может вызвать скачки давления, учащенное сердцебиение, ухудшение питания сердечной мышцы и даже аритмии. Тем не менее эта реакция в большинстве случаев помогает организму справиться с неожиданной ситуацией.

На второй стадии сопротивления организм приспосабливается к стрессовому фактору. Если воздействие прекращается, человек возвращается к нормальной жизни.

Но если стресс продолжается, наступает третья стадия – истощение. На этом этапе снижается выработка гормонов адаптации, падает давление и температура тела, в тканях накапливается молочная кислота. Длительное пребывание в этом состоянии ведет к повреждению органов и тканей, что может закончиться инвалидностью или смертью.

Устойчивость к стрессу у всех разная

Федор Евдокимов отметил, что реакция на стресс у каждого человека индивидуальна. Прогнозировать заранее, как именно организм перенесет то или иное потрясение, практически невозможно.

Как справляться с трудными ситуациями

По словам доктора, универсальных рецептов борьбы со стрессом не существует. Однако положительный настрой и жизненные принципы могут сыграть важную роль. Врач напомнил народные выражения: «Что нас не убивает, делает сильнее» и «Все, что ни делается, к лучшему». Эти мысли не устраняют саму боль, но помогают человеку легче пройти этап адаптации.

