18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.09.2025, 12:08

Секрет семейной жизни: психолог назвал 3 привычки, делающие союз мужчины и женщины нерушимым

Новости Мира 0 457

Любые отношения, будь то брак с десятилетиями опыта или только начинающийся роман, не застрахованы от ссор и недопониманий. Психологи подчеркивают: полностью избежать конфликтов невозможно, ведь это естественный элемент совместной жизни. Главное — научиться правильно реагировать на такие ситуации, сохраняя доверие и уважение, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: laifhak.ru
Фото: laifhak.ru

Американский психолог Марк Трэверс выделил три простых, но действенных привычки, которые помогают партнёрам укрепить союз, не допустить разрушительных конфликтов и сохранить эмоциональную близость.

Привычка первая: умение решать споры «здесь и сейчас»

Одной из ключевых основ гармоничных отношений эксперт считает своевременное урегулирование конфликтов. Важно не давать мелким недоразумениям перерасти в крупные скандалы.

  • обсуждать проблему лучше сразу, не откладывая;

  • вести диалог спокойно, избегая упреков и оскорблений;

  • сохранять лёгкий тон беседы — с улыбкой или даже в шутливой форме.

Такой подход помогает снизить эмоциональное напряжение и показывает партнёру, что суть разговора — поиск решения, а не желание причинить боль.

Привычка вторая: личные увлечения и свобода выбора

По словам Трэвёрса, для крепкого союза важно, чтобы у каждого партнёра были не только общие интересы, но и собственные хобби. Полное слияние в одно целое может привести к болезненной созависимости.

Современная норма отношений — это ситуация, когда один остаётся дома, а другой отправляется на встречу с друзьями или в кино. Возможность развиваться индивидуально делает каждого счастливее, а значит, и отношения прочнее.

Привычка третья: общие истории и «наш язык»

Особый эмоциональный фундамент пары формируют совместные воспоминания и «внутренние шутки». Когда партнёры говорят друг другу: «Помнишь, как мы…» или «Это похоже на нас», они укрепляют чувство общности.

Такие фразы напоминают о совместных радостных моментах, создают уникальный «язык пары» и помогают легче справляться со стрессом. В трудные периоды эта привычка служит своеобразным «эмоциональным щитом», поддерживающим ощущение единства.

Итог

По мнению психолога, секрет крепких отношений кроется не в отсутствии ссор, а в умении партнёров правильно переживать разногласия, уважать личное пространство друг друга и сохранять особую эмоциональную связь. Именно эти привычки помогают союзу мужчины и женщины оставаться устойчивым и гармоничным долгие годы.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?