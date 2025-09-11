В Новосибирске мужчина снял штаны и признался в любви кассирше

Қазақ тіліне аудару

В Новосибирске произошёл необычный инцидент: местный житель вошёл в магазин, снял штаны и публично признался в любви кассирше. Об этом сообщает vn.ru со ссылкой на местную охранную компанию, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото из архива VN.ru

Инцидент в магазине на улице Богдана Хмельницкого

Событие произошло в торговой точке на улице Богдана Хмельницкого. По данным источников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал приставать к сотруднице за прилавком, а затем выразил свои чувства необычным способом — снял штаны и сделал признание.

Сотрудница магазина вызвала охрану

Сотрудница магазина не оценила странное поведение посетителя и нажала тревожную кнопку. Прибывшие на место гвардейцы вывели мужчину из магазина и провели с ним разъяснительную беседу, после чего ситуация была взята под контроль.

Подобные эпатажные случаи в других регионах

Отметим, что подобные необычные случаи уже происходили в России. Так, в Сочи группа из более чем десяти человек устроила заплыв без купальников на пляже, держась за руки и приветствуя проезжающий поезд. Местные жители предположили, что участники также находились в состоянии алкогольного опьянения.

Последствия для участников

В отношении компании, организовавшей заплыв в Сочи, были составлены более десяти административных протоколов.