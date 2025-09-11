Названы два типа напитков, способных вызвать выпадение волос

Регулярное употребление сладких газированных напитков и алкогольных напитков может повышать риск выпадения волос, тогда как продукты, богатые железом и витамином D, способны защитить волосы от алопеции. Такие выводы были опубликованы в научном журнале Nutrition and Health (NutritHealth), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ученые провели мета-анализ 17 ранее опубликованных исследований, в которых участвовали 61 332 человека из США, Европы и Азии. Интересно, что 97% участников составили женщины.
Целью анализа было изучение взаимосвязи между рационом питания и состоянием волос у разных групп населения.
Результаты показали, что высокий уровень витамина D и железа в рационе ассоциируется с:
меньшей вероятностью алопеции;
улучшением роста волос.
Наоборот, регулярное употребление сладких напитков и алкоголя чаще сопровождалось выпадением волос и ранним появлением седины.
Исследование также отметило положительное влияние некоторых продуктов на здоровье волос:
Соевые продукты – способствуют укреплению волос;
Крестоцветные овощи (брокколи, капуста) – снижают риск выпадения волос;
Комплексные добавки – могут быть полезны, однако качество части клинических исследований оказалось средним или низким.
Авторы подчеркивают, что выявленные связи являются ассоциативными, а не прямой причинно-следственной зависимостью. Большинство исследований носили наблюдательный характер и использовали разные методики оценки питания и состояния волос.
Специалисты советуют людям с жалобами на выпадение волос:
Проверять уровень витамина D и ферритина (показатель запасов железа);
Корректировать выявленные дефициты;
Ограничивать употребление сладких газировок и алкоголя;
Поддерживать базовую дерматологическую терапию при необходимости.
По мнению исследователей, такой подход может стать простым и доступным способом поддерживать здоровье волос наряду с профессиональными методами лечения.
