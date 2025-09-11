18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.09.2025, 15:11

Названы два типа напитков, способных вызвать выпадение волос

Новости Мира 0 502

Регулярное употребление сладких газированных напитков и алкогольных напитков может повышать риск выпадения волос, тогда как продукты, богатые железом и витамином D, способны защитить волосы от алопеции. Такие выводы были опубликованы в научном журнале Nutrition and Health (NutritHealth), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Основы исследования

Ученые провели мета-анализ 17 ранее опубликованных исследований, в которых участвовали 61 332 человека из США, Европы и Азии. Интересно, что 97% участников составили женщины.

Целью анализа было изучение взаимосвязи между рационом питания и состоянием волос у разных групп населения.

Витамины и минералы против выпадения волос

Результаты показали, что высокий уровень витамина D и железа в рационе ассоциируется с:

  • меньшей вероятностью алопеции;

  • улучшением роста волос.

Наоборот, регулярное употребление сладких напитков и алкоголя чаще сопровождалось выпадением волос и ранним появлением седины.

Полезные продукты для волос

Исследование также отметило положительное влияние некоторых продуктов на здоровье волос:

  • Соевые продукты – способствуют укреплению волос;

  • Крестоцветные овощи (брокколи, капуста) – снижают риск выпадения волос;

  • Комплексные добавки – могут быть полезны, однако качество части клинических исследований оказалось средним или низким.

Важное уточнение ученых

Авторы подчеркивают, что выявленные связи являются ассоциативными, а не прямой причинно-следственной зависимостью. Большинство исследований носили наблюдательный характер и использовали разные методики оценки питания и состояния волос.

Рекомендации для поддержания здоровья волос

Специалисты советуют людям с жалобами на выпадение волос:

  1. Проверять уровень витамина D и ферритина (показатель запасов железа);

  2. Корректировать выявленные дефициты;

  3. Ограничивать употребление сладких газировок и алкоголя;

  4. Поддерживать базовую дерматологическую терапию при необходимости.

По мнению исследователей, такой подход может стать простым и доступным способом поддерживать здоровье волос наряду с профессиональными методами лечения.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?