Названы два типа напитков, способных вызвать выпадение волос

Регулярное употребление сладких газированных напитков и алкогольных напитков может повышать риск выпадения волос, тогда как продукты, богатые железом и витамином D, способны защитить волосы от алопеции. Такие выводы были опубликованы в научном журнале Nutrition and Health (NutritHealth), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Основы исследования

Ученые провели мета-анализ 17 ранее опубликованных исследований, в которых участвовали 61 332 человека из США, Европы и Азии. Интересно, что 97% участников составили женщины.

Целью анализа было изучение взаимосвязи между рационом питания и состоянием волос у разных групп населения.

Витамины и минералы против выпадения волос

Результаты показали, что высокий уровень витамина D и железа в рационе ассоциируется с:

меньшей вероятностью алопеции;

улучшением роста волос.

Наоборот, регулярное употребление сладких напитков и алкоголя чаще сопровождалось выпадением волос и ранним появлением седины.

Полезные продукты для волос

Исследование также отметило положительное влияние некоторых продуктов на здоровье волос:

Соевые продукты – способствуют укреплению волос;

Крестоцветные овощи (брокколи, капуста) – снижают риск выпадения волос;

Комплексные добавки – могут быть полезны, однако качество части клинических исследований оказалось средним или низким.

Важное уточнение ученых

Авторы подчеркивают, что выявленные связи являются ассоциативными, а не прямой причинно-следственной зависимостью. Большинство исследований носили наблюдательный характер и использовали разные методики оценки питания и состояния волос.

Рекомендации для поддержания здоровья волос

Специалисты советуют людям с жалобами на выпадение волос:

Проверять уровень витамина D и ферритина (показатель запасов железа); Корректировать выявленные дефициты; Ограничивать употребление сладких газировок и алкоголя; Поддерживать базовую дерматологическую терапию при необходимости.

По мнению исследователей, такой подход может стать простым и доступным способом поддерживать здоровье волос наряду с профессиональными методами лечения.