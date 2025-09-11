18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.09.2025, 17:06

Сувенир с пляжа может превратить отпуск в кошмар: за что грозят штрафы и тюрьма

Новости Мира 0 377

Многие любят привозить с морского отдыха коллекции ракушек. Эти сувениры напоминают о приятных моментах отпуска, украшают интерьер или становятся материалом для поделок. Однако то, что кажется безобидным увлечением, на многих зарубежных курортах может обернуться серьезными неприятностями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Ракушки — часть экосистемы

Как напоминает «Царьград», пустые раковины на пляже играют важную роль в морской природе. В них находят укрытие мелкие рыбы, раки-отшельники и другие морские обитатели. Даже после разрушения раковины продолжают приносить пользу, превращаясь в ил или песок, что поддерживает естественный баланс экосистемы.

Европейские штрафы могут испортить отпуск

Во многих европейских странах вывоз ракушек строго регулируется. В Греции и Италии нарушение этих правил карается крупными штрафами — иногда в несколько сотен евро. Последний день отпуска может превратиться в настоящий кошмар, если турист не учел эти ограничения и уже потратил все деньги на отдых.

Кораллы и строгие правила в Египте и Турции

Особенно жестко контролируется вывоз кораллов. В Египте и Турции за попытку пронести кораллы через границу можно получить уголовное наказание, а в некоторых случаях — даже тюремный срок. Такие меры направлены на сохранение уникальной морской флоры и фауны.

Биологические риски обычного «сувенира»

Даже если ракушки не охраняются законом, они могут быть опасны с точки зрения здоровья. В них нередко обитают микроорганизмы, которые начинают быстро разлагаться в багаже, вызывая неприятный запах и порчу вещей. Кроме того, в ракушках могут оставаться личинки паразитов и насекомых, невидимые глазу, что делает их потенциальным источником заражения.

Вывод

Простой на первый взгляд сувенир может обернуться крупными штрафами, уголовной ответственностью и даже риском для здоровья. Туристам стоит помнить, что не все, что лежит на пляже, можно свободно забирать домой, и бережное отношение к природе всегда лучше спонтанной «коллекции ракушек».

