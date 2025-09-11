Осеннее равноденствие: названа точная дата смены сезонов в 2025 году

Қазақ тіліне аудару

Астрономическая осень готовится вступить в свои права в Северном полушарии. В 2025 году день осеннего равноденствия, знаменующий смену сезонов, выпадет на 22 сентября, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Когда произойдёт равноденствие

По информации Московского планетария, в этот день в 21:19 по местному времени Солнце пересечёт небесный экватор и окажется в Южном полушарии. Именно в этот момент продолжительность дня и ночи на всей Земле станет практически равной.

Что это значит для Северного и Южного полушарий

Для Северного полушария равноденствие означает, что дни постепенно будут укорачиваться, а ночи — удлиняться, что символизирует наступление астрономической осени.

В то же время Южное полушарие вступит в астрономическую весну, где ночи станут короче, а дни — длиннее. Примечательно, что всего через несколько недель после равноденствия Солнце будет всходить точно на востоке и заходить строго на западе.

Наблюдения и интересные явления

Хотя стать прямым свидетелем равноденствия невозможно, его влияние легко заметить:

Фазы Луны : в этот период полная Луна поднимается раньше обычного.

Полярные сияния: частота их появления возрастает как в северных, так и в южных широтах.

Таким образом, осеннее равноденствие — это не только точка астрономического календаря, но и момент, когда природа демонстрирует свои закономерности, влияя на дневной и ночной ритм на планете.