Как быстрее уснуть без снотворного: совет врача

Испанский кардиолог Аурелио Рохас поделился эффективным методом, который помогает ускорить засыпание без медикаментов. По его словам, достаточно принять умеренно горячий душ или ванну за один–два часа до сна, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Горячий душ стимулирует выработку мелатонина

Рохас объяснил, что контакт с горячей водой расширяет сосуды кожи, что ускоряет отдачу лишнего тепла организмом. Этот процесс активирует выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы и способствующего снижению уровня стрессового кортизола. В результате тело быстрее готовится ко сну.

Научное подтверждение эффективности

Ссылаясь на мета-анализ, опубликованный в 2019 году в журнале Sleep Medicine Review, врач отметил, что горячая вода за 1–2 часа до сна сокращает время засыпания в среднем на 36%. По мнению Рохаса, этот способ может быть даже эффективнее, чем физическая активность или строгая диета, традиционно рекомендуемые при проблемах со сном.

Дополнительные преимущества вечернего душа

Горячий душ не только ускоряет засыпание, но и улучшает качество ночного отдыха. Эксперт отметил, что регулярное применение метода способствует продлению фазы глубокого сна — важного этапа, необходимого для систематизации работы памяти и регенерации клеток организма.