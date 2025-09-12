Таксист в Турции обобрал Валерию и Пригожина на 12 тысяч долларов

Известная певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, столкнулись с мошенничеством во время отдыха в Турции. В Стамбуле звездная пара лишилась 12 тысяч долларов, став жертвами хитрости местного таксиста, сообщает Lada.kz со ссылкой на info24.ru.
По словам Пригожина, вечером они возвращались из ресторана и решили воспользоваться услугами такси. При попытке расплатиться наличными водитель заявил, что купюры якобы «старого образца» и отказался их принять. Он настоял на оплате картой, однако терминал несколько раз выдавал ошибку.
В итоге с карты неожиданно списалась крупная сумма — 12 тысяч долларов. Супруги сначала не заметили подвоха из-за запутанных цифр на счетчике и сложностей с расчетами в турецких лирах.
«Будьте осторожны с таксистами в Турции. Водитель просто нас развел. Там такие суммы на экране — с кучей нулей, и очень сложно сразу понять, что происходит. Несколько раз терминал показывал сбой, а потом мы обнаружили списание огромной суммы», — рассказал Иосиф Пригожин.
К счастью, продюсер успел сфотографировать автомобиль мошенника. Валерия и Пригожин обратились в полицию, где певицу сразу узнали. Благодаря этому дело решилось быстро: таксиста задержали и привели в участок.
Правоохранители обязали водителя вернуть всю украденную сумму наличными в турецких лирах и принести публичные извинения. После происшествия Валерия и Иосиф Пригожин продолжили отдых и вскоре вернулись в Москву.
