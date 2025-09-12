Таксист в Турции обобрал Валерию и Пригожина на 12 тысяч долларов

Қазақ тіліне аудару

Известная певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, столкнулись с мошенничеством во время отдыха в Турции. В Стамбуле звездная пара лишилась 12 тысяч долларов, став жертвами хитрости местного таксиста, сообщает Lada.kz со ссылкой на info24.ru.

Кадр из видео

Как развивалась ситуация

По словам Пригожина, вечером они возвращались из ресторана и решили воспользоваться услугами такси. При попытке расплатиться наличными водитель заявил, что купюры якобы «старого образца» и отказался их принять. Он настоял на оплате картой, однако терминал несколько раз выдавал ошибку.

В итоге с карты неожиданно списалась крупная сумма — 12 тысяч долларов. Супруги сначала не заметили подвоха из-за запутанных цифр на счетчике и сложностей с расчетами в турецких лирах.

Реакция продюсера

«Будьте осторожны с таксистами в Турции. Водитель просто нас развел. Там такие суммы на экране — с кучей нулей, и очень сложно сразу понять, что происходит. Несколько раз терминал показывал сбой, а потом мы обнаружили списание огромной суммы», — рассказал Иосиф Пригожин.

Помощь полиции

К счастью, продюсер успел сфотографировать автомобиль мошенника. Валерия и Пригожин обратились в полицию, где певицу сразу узнали. Благодаря этому дело решилось быстро: таксиста задержали и привели в участок.

Возврат денег и завершение истории

Правоохранители обязали водителя вернуть всю украденную сумму наличными в турецких лирах и принести публичные извинения. После происшествия Валерия и Иосиф Пригожин продолжили отдых и вскоре вернулись в Москву.