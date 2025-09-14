Ученые: магнитная буря накроет Землю 14 сентября

Қазақ тіліне аудару

Ученые предупредили о геомагнитных возмущениях, которые могут начаться 14 сентября и достичь пика 16 сентября, передает Lada.kz со ссылкой на pravda-nn.ru .

Фото: (с) Depositphotos

Специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) предупреждают о приближении магнитной бури, причиной которой станет крупная корональная дыра на Солнце.

По расчетам ученых, поток ускоренного солнечного ветра достигнет Земли в ночь с 14 на 15 сентября. Уже сегодня фиксируется рост его скорости. Согласно прогнозу, 14-15 сентября она составит порядка 500-600 км/с, а к 16 сентября может увеличиться до 700 км/с. Такое усиление способно оказать давление на магнитосферу Земли и вызвать геомагнитные возмущения.

По предварительным данным, интенсивность бури не превысит уровня G2, что считается средней. Тем не менее, специалисты отмечают, что ситуация может измениться: корональные дыры такого типа чаще вызывают слабые или умеренные геомагнитные бури, но в прошлом даже образования среднего размера уже становились причиной более серьезных возмущений.

Ученые подчеркивают, что вероятность крайне сильной магнитной бури в этот раз исключена.