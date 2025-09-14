Смерчи на Каспии попали на видео

Қазақ тіліне аудару

Кадр видео

Смерчи были замечены около Дагестанского "Форд Боярда", в нескольких километрах от побережья Каспийского моря. На видео, которое в соцсетях опубликовали очевидцы заметно, как торнадо бушует в море. Крупный вихрь, как рассказали местные жители, было видно прямо из их окон.

Напомним, торндадо на Каспии явление не редкое. Ранее мы писали, что по мнению геофизика из Актау Геннадия Тарасенко, торнадо не только связаны с нефтедобычей, но и являются частью более широких климатических изменений. Он отмечал, что в Мексиканской впадине, где добывают нефть уже более 100 лет, также наблюдаются частые торнадо, а у нас, после 40 лет добычи, начали проявляться схожие катаклизмы.