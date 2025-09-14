18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.09.2025, 12:07

Задержан бывший министр обороны Грузии

Новости Мира

В Грузии арестовали экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, передает Lada.kz со ссылкой на Oxu.az.

фото с сайта Oxu.az
фото с сайта Oxu.az

Тбилисский городской суд отправил под стражу экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, обвиняемого в коррупции и легализации незаконных доходов. Решение приняла судья Екатерина Барбакадзе, полностью удовлетворив требование прокуратуры. Попытка защиты освободить политика под залог в 100 тысяч лари (37 тысяч долларов) осталась без удовлетворения.

Служба госбезопасности задержала Бурчуладзе 11 сентября. По данным следствия, он вместе с подчинёнными и родственником организовал схему по закупке медицинского оборудования. МРТ-аппарат стоимостью 2,6 млн лари (около 900 тыс. долларов) был приобретён Минобороны за 3,94 млн лари (1,5 млн долларов), что нанесло ущерб государству.

Расследование также выявило, что для сокрытия незаконных доходов экс-министр оформлял фиктивные сделки с недвижимостью. В декабре 2024 года его семья заключила поддельный договор дарения, а уже в январе 2025 года он приобрёл в Испании дом с земельным участком за более чем полумиллиона евро, не задекларировав покупку.

Бурчуладзе предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и отмывании средств. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Он возглавлял Министерство обороны с февраля 2021-го по февраль 2024 года. В июле СГБ задержала также его бывшего заместителя Георгия Хаиндраву, родственника экс-министра и сотрудника ведомства. По данным следствия, они причастны к растрате госсредств на сумму более 1,3 млн лари (около 500 тыс. долларов).
 

