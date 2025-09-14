Способный продлить жизнь продукт назвали специалисты

Қазақ тіліне аудару

Частое употребление бобовых в пищу может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и даже рака, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life и данные HuffPost .

Фото:depositphotos.com

Метаанализ, опубликованный в 2023 году в журнале Advances in Nutrition, показал: чем чаще люди едят фасоль, тем ниже у них риск преждевременной смерти.

Так, у тех, кто ежедневно употреблял более 50 граммов фасоли (это меньше половины чашки), вероятность смертности оказалась на 6% ниже по сравнению с теми, кто полностью исключал её из рациона. Регулярное включение бобовых в питание помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ряда онкологических патологий.

По словам Тары М. Шмидт, ведущего диетолога программы Mayo Clinic Diet, любые виды бобов — это ценный источник растительного белка, богатый клетчаткой и важными микроэлементами. Независимо от выбора сорта, фасоль приносит ощутимую пользу организму. Однако некоторые разновидности обладают особенными свойствами, которые особенно связаны с долголетием.