Во время авиашоу самолет потерпел крушение на глазах у зрителей в Аргентине

Трагедией закончилось авиашоу в Аргентине, где самолет рухнул на землю прямо на глазах у зрителей. Два пилота погибли на месте происшествия, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: istockphoto.com

Трагедия произошла в Бель-Виле (провинция Кордоба). Двухместный самолет, выполнявший фигуры высшего пилотажа, упал на землю. Оба пилота, которые находились на борту воздушного судна, погибли на месте.

В полиции сообщили, что погибшие пилоты были жителями провинции Санта-Фе. По словам очевидцев во время трюка самолет внезапно стал терять высоту, а после и вовсе упал прямо на взлетно-посадочную полосу. От удара о землю самолет загорелась, в результате чего экипаж самолета спасти не удалось.

Причины трагедии расследуют специалисты. Выдвигаются версии о технической неисправности судна и ошибке маневрирования.