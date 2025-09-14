Семью бывшего президента Киргизии принудительно выселили из дома

Қазақ тіліне аудару

Семью экс-президента Киргизии Атамбаева выселили из их дома в пригороде Бишкека, оставив с вещами прямо под дождем, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселили из их дома в селе Кой-Таш под Бишкеком. По словам его дочери Алии Шагиевой, все личные вещи были принудительно вынесены и погружены в привезённый контейнер.

«Власти выкидывают семью Атамбаевых в контейнер, оставив нас на улице под дождём с горой вещей. Пришли без предупреждения, с целой армией», — написала Шагиева в Instagram.

Она заявила, что семье не предъявили исполнительного акта и других документов на выселение. По её словам, судебные разбирательства ещё не завершены, а положенное по закону время для переселения им не предоставили.

Сын экс-президента Кадырбек Атамбаев также отреагировал на происходящее. В Facebook он сообщил, что семья намерена продолжить судебные процессы и поблагодарил всех, кто оказывает поддержку. Временно они будут жить у родственников.

В пресс-службе Госагентства по управлению госимуществом Киргизии пояснили, что дом в Кой-Таше был возведён на государственном участке и впоследствии незаконно оформлен в собственность Атамбаева. Суд принял решение вернуть землю и дом государству. На этом месте планируется строительство дома престарелых и детского сада. Работы хотят начать в ближайшее время и завершить в следующем году.

В августе 2019 года спецслужбы Киргизии провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше. Против его сторонников применили спецсредства, в ответ они открыли огонь. Сам экс-президент сдался только на второй день. Тогда пострадали 136 человек, один боец спецназа погиб.

В июне 2025 года суд приговорил Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы за «кой-ташские события» и другие уголовные дела. Действующий президент Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» отметил, что считает приговор чрезмерно суровым и не исключает возможность амнистии. При этом он подчеркнул, что суды в стране независимы, и вмешиваться в их работу никто не вправе.