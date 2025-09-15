В Китае протестировали инъекцию для борьбы со старением

Қазақ тіліне аудару

В Китае провели испытания экспериментальной инъекции, способной замедлять процессы старения организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По данным журнала Cell, препарат активирует иммунитет, заставляя его уничтожать сенесцентные клетки — это старые клетки, утратившие способность делиться, но продолжающие накапливаться в тканях и нарушать их работу. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, дало выраженный омолаживающий эффект.

В течение 12 недель тестов ученые зафиксировали улучшения в работе мозга, памяти, мышечной ткани, репродуктивной функции и ряда внутренних органов. Кроме того, наблюдался и внешний результат: кожа и волосы испытуемых выглядели заметно моложе. Эффект ученые приравняли к «омоложению» примерно на семь лет.

При этом специалисты подчеркивают, что исследования находятся на раннем этапе, и для подтверждения эффективности и безопасности необходимы масштабные клинические испытания.