18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.09.2025, 19:47

В Китае протестировали инъекцию для борьбы со старением

Новости Мира 0 408

В Китае провели испытания экспериментальной инъекции, способной замедлять процессы старения организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
 

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По данным журнала Cell, препарат активирует иммунитет, заставляя его уничтожать сенесцентные клетки — это старые клетки, утратившие способность делиться, но продолжающие накапливаться в тканях и нарушать их работу. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, дало выраженный омолаживающий эффект.

В течение 12 недель тестов ученые зафиксировали улучшения в работе мозга, памяти, мышечной ткани, репродуктивной функции и ряда внутренних органов. Кроме того, наблюдался и внешний результат: кожа и волосы испытуемых выглядели заметно моложе. Эффект ученые приравняли к «омоложению» примерно на семь лет.

При этом специалисты подчеркивают, что исследования находятся на раннем этапе, и для подтверждения эффективности и безопасности необходимы масштабные клинические испытания.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
В казахстанских школах с 1 сентября появится новый предметНовости Казахстана
22.08.2025, 08:58 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?