Дороже золота: тайна самого дорогого дерева мира

На планете существует древесина, которая стоит дороже золота и считается настоящей редкостью. Ее грамм оценивают в 10 тысяч долларов, и спрос на нее не снижается. Речь идет о кинаме — особом виде агарового дерева, известного также как уд или алойное дерево, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: unsplash.com

Где растет кинам

Кинам встречается в Юго-Восточной Азии:

Индонезия

Вьетнам

Мьянма

Камбоджа

Китай

Однако найти это дерево в нужном виде чрезвычайно сложно — оно всегда в дефиците.

Почему древесина такая ценная

В обычном состоянии уд имеет светлую древесину без яркого запаха. Все меняется, когда в дерево попадает грибок P. parasitica. В ответ на заражение дерево начинает вырабатывать смолу, которая пропитывает ствол, придавая ему прочность и насыщенный аромат.

Чем дольше дерево существует в зараженном состоянии, тем ценнее становится древесина. Именно эта смола и превращает уд в кинам. Внешне отличить его от обычного алойного дерева невозможно, поэтому добыча становится еще более трудной.

Уникальный аромат и ценители

Аромат кинама сочетает в себе оттенки мускуса, цветов, фруктов и ванили. Это природное сочетание, которое не удалось синтетически воспроизвести ни одному парфюмеру.

Поэтому:

Парфюмеры готовы платить огромные суммы за кинам, понимая, что редкий аромат сделает их композиции уникальными.

Коллекционеры охотно покупают древесину, рассматривая ее как объект роскоши и вложение, превосходящее по ценности золото.

Почему искусственный кинам дешевле

Сегодня существуют плантации по выращиванию агарового дерева, где процесс заражения грибком осуществляется искусственно. Однако такая древесина не достигает той ценности, что у природного кинама. Настоящая редкость формируется десятилетиями, а иногда даже столетиями. На плантациях же деревья срубают через несколько лет, что делает их менее ценными.