Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.09.2025, 15:04

Яд в бокале: почему домашнее вино может быть опасным

Новости Мира 0 298

Сегодня многие делят себя на две группы: одни покупают вино в магазине, другие предпочитают домашнее. Однако последний вариант часто таит скрытую опасность для здоровья. Химик Владислав Сепп в интервью «Вечерней Москве» объяснил, почему стоит быть осторожным с напитками домашнего приготовления, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pictolic.com
Фото: pictolic.com

Опасные побочные продукты брожения

Эксперт подчеркнул, что при строгом соблюдении технологии производства содержание вредных веществ, таких как сивушные масла и метанол, минимально. Но при нарушении процесса брожения концентрация токсинов резко увеличивается, что делает домашнее вино потенциально опасным для здоровья.

«По информации Международной организации винограда и вина, предельно допустимая норма содержания метанола в винах составляет 250 мг/л для белых и розовых вин и 400 мг/л для красных», — отметил Сепп.

Таким образом, даже небольшой перевес над допустимыми нормами может привести к интоксикации организма.

Как визуально определить некачественное вино

На глаз можно распознать только явно испорченный продукт. Мутная жидкость с осадком или резким неприятным запахом — явный сигнал, что пить такое вино не стоит.

Однако не все токсичные вещества заметны без лабораторного анализа. Например, алкоголь с повышенным содержанием метанола внешне ничем не отличается от качественного вина. Поэтому полагаться исключительно на визуальную оценку нельзя.

Симптомы и первая помощь при отравлении

При интоксикации домашним вином могут проявляться следующие признаки:

  • частая рвота;

  • тошнота;

  • боль в эпигастральной области (верхняя часть живота под грудиной);

  • головокружение.

В таких случаях важно как можно скорее обратиться к врачу. Последствия отравления напрямую зависят от скорости оказания профессиональной медицинской помощи.

Важное предупреждение

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Для точной диагностики и лечения требуется консультация специалиста.

Aqtau_2023
Aqtau_2023
Товарищ предлагает поддержать крупных производителей спиртных напитков, а то они с голоду пухнут. Люди которые разводят спирт с ослиной мочой и продают эту жижу в виде вина и пива через крупные торговые точки.
15.09.2025, 12:27
