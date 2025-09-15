18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.09.2025, 17:07

Ученые нашли «выключатель» хронической боли

Американские исследователи из компании CureLab Oncology обнаружили, что противораковый препарат Эленаген (Elenagen) способен блокировать боль в суставах, связанную с хроническим воспалением у собак. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.ru.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эксперимент показал заметное улучшение состояния животных

В эксперименте участвовали 17 собак с артритом, которым вводили по десять инъекций препарата. Уже после нескольких уколов питомцы стали более активными, а после шести процедур большинство животных практически перестало хромать. При этом повреждения суставов сохранялись, однако сами животные чувствовали себя значительно лучше.

Как действует Эленаген

Эленаген представляет собой малую кольцевую ДНК — плазмиду, несущую ген белка p62. Она активирует «перезагрузку» стареющих стволовых клеток, возвращая их в молодое и функциональное состояние. В результате клетки начинают эффективно бороться с воспалением и передавать правильные сигналы другим клеткам организма, создавая цепную реакцию восстановления.

Перспективы для медицины

По словам доктора Александра Шнейдера, основателя CureLab Oncology, исследование открывает путь к созданию нового класса системных неопиоидных средств, которые устраняют источник боли, а не только ее симптомы. Он подчеркнул, что патофизиология артроза и хронической боли у собак сильно схожа с человеческой, что повышает шансы успешного применения метода на людях.

Планы на будущее

Лаборатория планирует провести масштабные испытания с плацебо-контролем на животных и людях уже в 2026 году. Безопасность Эленагена уже подтверждена в онкологических клинических исследованиях, что может значительно ускорить его путь в клиническую практику.

Кроме того, препарат одновременно воздействует на раковые клетки и хроническую боль, что открывает новые возможности для улучшения качества жизни онкологических пациентов, для которых боль часто становится столь же тяжёлым испытанием, как сама болезнь.

