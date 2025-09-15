Водителей предупредили, что популярная функция у автомобилей может повредить их двигатели

Современные автомобили всё чаще оснащаются системой автоматического запуска и остановки двигателя, известной как Start/Stop. Эта функция выключает мотор на светофоре или в пробке и вновь запускает его при нажатии на педаль газа, что должно экономить топливо и снижать выбросы. Однако эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях при чрезмерном использовании технологии, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на gaukmotorbuzz.
Британские СМИ отмечают, что на первый взгляд Start/Stop выглядит выгодно:
Снижается расход топлива;
Уменьшаются выбросы вредных веществ в атмосферу;
Поведение автомобиля кажется более современным и «экологичным».
Тем не менее у технологии есть и обратная сторона, о которой важно знать каждому водителю.
Специалисты предупреждают: частые перезапуски мотора создают значительную нагрузку на:
Стартер;
Аккумулятор;
Сам двигатель.
Основной износ двигателя приходится именно на момент запуска. Постоянная работа системы может ускорить износ деталей и привести к серьёзным поломкам, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городских условиях с пробками и короткими остановками.
Эксперты советуют водителям:
Отключать функцию Start/Stop в условиях интенсивного городского движения;
В большинстве современных машин это легко сделать с помощью отдельной кнопки на панели, которая деактивирует систему до следующего запуска двигателя;
Использовать технологию разумно, а не постоянно.
Специалисты подчёркивают: полностью отказываться от Start/Stop не стоит. Она действительно экономит топливо и уменьшает выбросы в ряде ситуаций. Но чрезмерное её использование может:
Сократить срок службы автомобиля;
Увеличить расходы на ремонт;
Повлечь за собой непредвиденные поломки.
На фоне роста цен на автомобили и желания владельцев дольше эксплуатировать свои машины, простые меры предосторожности становятся особенно важными. Разумное использование системы Start/Stop позволяет сохранить двигатель и аккумулятор в хорошем состоянии и снизить будущие расходы на ремонт.
