Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.09.2025, 18:11

Водителей предупредили, что популярная функция у автомобилей может повредить их двигатели

Новости Мира 0 254

Современные автомобили всё чаще оснащаются системой автоматического запуска и остановки двигателя, известной как Start/Stop. Эта функция выключает мотор на светофоре или в пробке и вновь запускает его при нажатии на педаль газа, что должно экономить топливо и снижать выбросы. Однако эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях при чрезмерном использовании технологии, сообщает Lada.kz со ссылкой на gaukmotorbuzz.

Функция «старт-стоп» у авто
Экономия топлива и забота об экологии — видимая сторона технологии

Британские СМИ отмечают, что на первый взгляд Start/Stop выглядит выгодно:

  • Снижается расход топлива;

  • Уменьшаются выбросы вредных веществ в атмосферу;

  • Поведение автомобиля кажется более современным и «экологичным».

Тем не менее у технологии есть и обратная сторона, о которой важно знать каждому водителю.

Повышенная нагрузка на двигатель и аккумулятор

Специалисты предупреждают: частые перезапуски мотора создают значительную нагрузку на:

  • Стартер;

  • Аккумулятор;

  • Сам двигатель.

Основной износ двигателя приходится именно на момент запуска. Постоянная работа системы может ускорить износ деталей и привести к серьёзным поломкам, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городских условиях с пробками и короткими остановками.

Как защитить автомобиль от преждевременного износа

Эксперты советуют водителям:

  • Отключать функцию Start/Stop в условиях интенсивного городского движения;

  • В большинстве современных машин это легко сделать с помощью отдельной кнопки на панели, которая деактивирует систему до следующего запуска двигателя;

  • Использовать технологию разумно, а не постоянно.

Технология полезна, но не без ограничений

Специалисты подчёркивают: полностью отказываться от Start/Stop не стоит. Она действительно экономит топливо и уменьшает выбросы в ряде ситуаций. Но чрезмерное её использование может:

  • Сократить срок службы автомобиля;

  • Увеличить расходы на ремонт;

  • Повлечь за собой непредвиденные поломки.

Актуальность предосторожностей в современных реалиях

На фоне роста цен на автомобили и желания владельцев дольше эксплуатировать свои машины, простые меры предосторожности становятся особенно важными. Разумное использование системы Start/Stop позволяет сохранить двигатель и аккумулятор в хорошем состоянии и снизить будущие расходы на ремонт.

