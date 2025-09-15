Водителей предупредили, что популярная функция у автомобилей может повредить их двигатели

Қазақ тіліне аудару

Современные автомобили всё чаще оснащаются системой автоматического запуска и остановки двигателя, известной как Start/Stop. Эта функция выключает мотор на светофоре или в пробке и вновь запускает его при нажатии на педаль газа, что должно экономить топливо и снижать выбросы. Однако эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях при чрезмерном использовании технологии, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на gaukmotorbuzz.

Функция «старт-стоп» у авто

Экономия топлива и забота об экологии — видимая сторона технологии

Британские СМИ отмечают, что на первый взгляд Start/Stop выглядит выгодно:

Снижается расход топлива;

Уменьшаются выбросы вредных веществ в атмосферу;

Поведение автомобиля кажется более современным и «экологичным».

Тем не менее у технологии есть и обратная сторона, о которой важно знать каждому водителю.

Повышенная нагрузка на двигатель и аккумулятор

Специалисты предупреждают: частые перезапуски мотора создают значительную нагрузку на:

Стартер;

Аккумулятор;

Сам двигатель.

Основной износ двигателя приходится именно на момент запуска. Постоянная работа системы может ускорить износ деталей и привести к серьёзным поломкам, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городских условиях с пробками и короткими остановками.

Как защитить автомобиль от преждевременного износа

Эксперты советуют водителям:

Отключать функцию Start/Stop в условиях интенсивного городского движения;

В большинстве современных машин это легко сделать с помощью отдельной кнопки на панели, которая деактивирует систему до следующего запуска двигателя;

Использовать технологию разумно, а не постоянно.

Технология полезна, но не без ограничений

Специалисты подчёркивают: полностью отказываться от Start/Stop не стоит. Она действительно экономит топливо и уменьшает выбросы в ряде ситуаций. Но чрезмерное её использование может:

Сократить срок службы автомобиля;

Увеличить расходы на ремонт;

Повлечь за собой непредвиденные поломки.

Актуальность предосторожностей в современных реалиях

На фоне роста цен на автомобили и желания владельцев дольше эксплуатировать свои машины, простые меры предосторожности становятся особенно важными. Разумное использование системы Start/Stop позволяет сохранить двигатель и аккумулятор в хорошем состоянии и снизить будущие расходы на ремонт.