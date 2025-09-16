18+
15.09.2025, 19:46

Названы сорта сыра, опасные для гипертоников

Новости Мира 0 202

Эксперты назвали виды сыра, которые могут представлять опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главный совет — отдавать предпочтение мягким и нежирным сортам, а твердые и выдержанные сыры употреблять с осторожностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: theatlantic.com
Фото: theatlantic.com

Мягкие сорта вместо твердых: правила выбора сыра при сердечно-сосудистых заболеваниях

По словам Елены Сидоровой, директора экспериментально-производственного центра сыроделия Университета РОСБИОТЕХ, гипертоникам и людям с проблемами сердца и сосудов стоит выбирать сыры с низким содержанием жира и соли, приготовленные из пастеризованного молока.

«Жирность мягких, молодых сортов обычно не превышает 10–20%, что делает их приемлемыми для людей, контролирующих уровень холестерина», — отметила эксперт.

Твердые и выдержанные сыры, такие как пармезан, чеддер или российский, содержат гораздо больше соли и жира, что повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Соль как фактор риска гипертонии

Избыточное потребление соли напрямую связано с повышением артериального давления. Соль задерживает воду в организме, увеличивая объем циркулирующей крови и нагрузку на стенки сосудов.

«У людей с гипертонией и атеросклерозом, в зависимости от индивидуальных особенностей организма и тяжести заболевания, возможно обострение состояния при регулярном употреблении этих сыров в большом количестве», — предупреждает Сидорова.

Осторожно с плавлеными сырами

Особое внимание стоит уделить плавленым сырам. В их составе часто присутствуют фосфаты — соли фосфорных кислот, которые применяются для улучшения текстуры, вкуса и срока хранения. Фосфаты могут выполнять роль эмульгаторов, стабилизаторов, разрыхлителей и регуляторов кислотности.

Исследования показывают, что избыток фосфатов способен нарушать баланс кальция и фосфора в организме и влиять на содержание гемоглобина в крови.

«При частом и неумеренном употреблении сыры с фосфатами могут негативно влиять на состояние сосудов. Высокий уровень фосфатов способствует оседанию кальция на стенках артерий, повышая их жесткость», — предупреждает специалист.

Итог

Гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит:

  • ограничивать твердые и выдержанные сыры;

  • отдавать предпочтение мягким и нежирным сортам;

  • внимательно читать состав плавленых сыров, избегая продуктов с высоким содержанием фосфатов;

  • контролировать количество соли в рационе для снижения нагрузки на сосуды.

