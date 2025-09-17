Скандал WADA: информатор Родченков уничтожил свыше тысячи допинг-проб спортсменов

Қазақ тіліне аудару

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), до своего объявления в розыск в России сознательно уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Netflix

Уголовное дело и объединение дел

Первое уголовное дело в отношении Родченкова было возбуждено после его скрытия от российских правоохранителей. Дело касалось злоупотребления полномочиями, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В настоящее время все уголовные дела против него объединены в одно производство.

По данным следствия, в декабре 2014 года Родченков отдал приказ уничтожить допинг-пробы всего за три дня до прибытия антидопинговой комиссии в Москву. Эти пробы планировалось отправить для повторного тестирования в другие лаборатории.

WADA обвиняет Россию в нарушениях на Олимпиаде в Сочи

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство обвинило Россию в нарушении антидопинговых правил во время зимней Олимпиады в Сочи. Основой для доклада стали показания Родченкова, который утверждал, что в стране действовала государственная система поддержки применения допинга.

В результате:

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишилось соответствия антидопинговому кодексу WADA;

Московская антидопинговая лаборатория приостановила свою работу;

Родченков подал в отставку с поста главы лаборатории.

Переезд в США и международный розыск

В январе 2016 года стало известно, что Родченков уехал в США и стал информатором WADA. На территории России он заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

11 сентября 2025 года МВД России повторно объявило Родченкова в розыск.